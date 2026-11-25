Cuando el guion de Kill Jackie cayó en las manos de Óscar Jaenada jamás pensó en recurrir a algo establecido, principalmente porque Zigor ya existía en la novela en la que está basada la serie, The Price You Pay.

Para el barcelonés, cada proyecto y cada personaje le da la oportunidad de tomarse a sí mismo como un lienzo en el cual comenzar a dar vida y forma al integrante de la historia que va a contar.

“Ni siquiera (me inspiré) en el libro, en lo que estaba escrito sobre este personaje, no lo vi necesario. Cuando supe que en el libro el protagonista era un chico y no una mujer, y visto en la serie que sólo una mujer podía haber interpretado este personaje, creo yo, pues no vi la necesidad de tirar de recuerdos ni de algo ya establecido.

“Vi una creación absoluta, vi un lienzo en blanco totalmente, dije: ‘no, esto vamos a dibujarlo nosotros’, y bueno, poco a poco pues ha ido creciendo”, compartió Jaenada en entrevista con Excélsior.

El español habló de su tiempo preparando este personaje matón. UNAI MATEO

El histrión, quien dio vida a Cantinflas en la película homónima de 2014, es de esos actores para los que la disciplina y la responsabilidad de cada trabajo son su prioridad y, aunque sí disfruta pasarla bien con el resto del elenco con el que comparte el set, aceptó que su forma de ser es más bien seria.

“Bueno, pues en el rodaje suele ser todo muy serio, incluso escenas cómicas y tal. Todas están bajo un estricto control y tiempo, entonces no hay tiempo para la diversión. Yo me divierto poco en los rodajes; me divierto después, en las fiestas o las cenas que hacemos, o en el hotel, cuando nos juntamos los actores, cuando hemos acabado de trabajar. Ahí sí que me divierto, me lo paso bien. Pero en el set suele ser todo muy serio y lógicamente estamos rodando algo que lleva mucho tiempo preparándose para este momento. Es una carrera en las olimpiadas, llevamos cuatro años para este momento, entonces aquí no puedes fallar y se impone la seriedad.

“Eso no quita que… bueno, yo me divierto teniendo conexión con los actores y viendo que la escena crece, y que lo que estaba en guion era una cosa y lo que se ha dado por bueno, lo que el director ha dado por bueno, es otra cosa mucho mejor. Eso me divierte. Y luego, pues los actores como Catherine (Zeta-Jones), a ella la conocí varios meses antes de empezar a rodar, hablando de los personajes y demás, y Daniel Ings… trabajé con él hace 15 años en Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, y nos lo pasamos de lujo”, dijo el actor.

En Kill Jackie, donde Catherine Zeta-Jones da vida a Jackie y Daniel Ings a Sam, Jaenada personifica a Zigor, el legendario exlíder de Los Siete Demonios (el escuadrón de asesinos de élite), quien vive retirado y escondiéndose de su propio pasado. Es un hombre marcado por el dolor personal y una moral ambigua que se convierte en un aliado clave para la protagonista.

Amabos actores se conocieron meses antes de empezar el rodaje. UNAI MATEO

“Pues yo me centro en el personaje, creo que es mi responsabilidad; quizá el producto ya depende de muchos factores, pero sí el personaje, que es para lo que a mí se me contrata. Y sí que había un personaje que tenía mucho escondido y al que se le podía dar muchas cosas. Un tipo que viene de ser líder de un grupo criminal asesino, viene de ser el líder para salirse porque matan a su mujer, va a vivir en una casa aislado de todo, una psicopatía.

Y luego, pues esa redención con Catherine y ese camino hasta dejar las armas, digamos, y volver a ellas, todo ese camino me parece interesantísimo, y para mí fue: ‘bueno, vamos a construir aquí un personaje, que lo hay, y aparte vasco’. Conozco esta cultura, me gusta”, explicó el español.

Si bien el proyecto fue completamente seductor para Jaenada por la trama y la manera de contar la historia —“muy inglés”, diría él—, una de las grandes ventajas que encontró en Kill Jackie es que podía ir caminando al trabajo.

“Me llevo algo muy bonito, que es después de haber estado en los cinco continentes haciendo esta profesión, he rodado con una ganadora de un Oscar en mi ciudad y yo creo que eso es algo muy interesante. Es algo que se lo contaba a mi hijo. Digo: ‘es que, hostia, es que esta tipa tiene un Oscar, es una grandísima actriz y estoy rodando’, voy andando desde casa al set, es muy especial, es algo que yo me he tirado viajes de 16 horas de avión para rodar una auténtica mierda.

El actor contó y presumió a su hijo estar trabajando don una actriz ganadora al Oscar UNAI MATEO

“Y ahora estoy rodando aquí algo muy cerquita, pues lógicamente esa distancia, esa rotura del espacio-tiempo hace que las cosas sean distintas”, concluyó.