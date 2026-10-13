"Me quitó el apetito": Linda Cardellini y Will Catlett vivieron brutal experiencia con Crystal Lake

¿En qué o en quién piensan cuando llega el Viernes 13?

“Me viene en mente la película”, confiesa Linda Cardellini, la actriz detrás de Pamela, la madre de Jason Voorhees en la serie Crystal Lake, que estrenará todos sus episodios el viernes por Universal+, “esa idea me acompaña desde hace años. Amo Halloween, los laberintos embrujados; de pequeña veía mucho terror aunque, poco después, el miedo me invadía”, agregó para Excélsior.

La serie, que contó con la producción ejecutiva de Victor Miller, creador de Viernes 13, cuenta el origen de la locura de Pamela Voorhees tras la pérdida del pequeño Jason (Callum Vinson) en un accidente en el campamento veraniego de Crystal Lake.

Cada capítulo muestra su deterioro psicológico producto del duelo y la rabia, incluso con la compañía del nuevo jefe de la policía Levon Brooks (William Catlett), un oficial afroamericano que es fuertemente rechazado en la comunidad.

Tanto él como Pam están pasando por un duelo. Pam acaba de perder a su hijo Jason, quien se ahogó. Levon también perdió a su esposa por cáncer dos años atrás. Cuando dos personas están en ese proceso, encuentran un lugar seguro entre sí. Pero luego la historia se vuelve una locura a medida que las cosas se desarrollan y encuentras este nuevo interés amoroso en el personaje de Pam.

La serie llevó a Linda Cardellini al extremo con sus escenas de gore. Universal+

“También intentas descifrar por qué la gente aparece muerta en Crystal Lake y quién lo está haciendo, y por qué la mujer de la que te estás enamorando actúa un poco extraño”, compartió Catlett, de 43 años.

SE CORROMPE LA MORAL Y EL DEBER

Cuando Victor Miller escribió su historia, Pamela Voorhees era la única asesina. Siempre sostuvo que Jason fue una víctima del abuso y la negligencia de un pueblo donde la autoridad no tenía lugar, sino que los niños y adolescentes se valían de sí mismos para ser autores de sus propios destinos. Estaban a la deriva, mientras los adultos perseguían sus propias ambiciones y deseos.

Pam tiene rabia reprimida. Le pasaron cosas que no pudo controlar y, de pronto, siente que hay cosas que sí puede dominar. Lo malo es que esto la conduce a una psicopatía que la obliga a hacer cosas indescriptibles, sin embargo, es su propio intento de lidiar con un trauma que la vida le puso de forma inevitable”, dijo Cardellini.

Al hablar de Crystal Lake como un lugar “maldito”, en el que ninguna figura encargada de promover el orden no tiene buena pinta incluimos, por supuesto, al jefe Levon. Una adición que no sólo desafía la idea de Miller, también cuestiona dilemas morales e intenta evadir el trágico final que muchos policías sufren en los clásicos slashers.

La serie regresó a los sitios donde se filmó la película de 1980. Universal+

Catlett agregó que el personaje aporta una crítica directa al racismo de los setentas al cuestionar cómo era ser un agente de la policía afroamericano, al que “quieren dejar fuera y tratar como si fuera nada”.

¿No parece familiar esta situación?

Realmente, el sheriff está en la misma encrucijada que el Dr. Loomis en Halloween: es consciente de la terrible maldad que cierne sobre Crystal Lake y al mismo tiempo su corazón piensa que su deber es ayudar a sanar a todo aquel que ha sido tomado por el cobijo de la sombría iracundia.

Eso es lo que hace que la televisión, la guionística y el cine sean buenos: luchar con tus propios principios y tu moral. Sabes que la mujer de la que te estás enamorando no es una asesina en el fondo, pero ¿por qué lo hace? ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a llegar para salvarla de sí misma o de la situación? Entre más descubre Levon, más difícil se le hace no decir: ‘Si no me dices la verdad, voy a tener que arrestarte’”, agregó.

DOLOR Y TERNURA

Cardellini, por su parte, gozó diseccionar su personaje por medio del libreto, de su conocimiento de la franquicia de Miller, de la actuación de Betsy Palmer en el largometraje de 1980 y todas las teorías que la rodean, y todo con el fin de poder explicar a la perfección la creación de un monstruo (y justificado con base en el rechazo social).

Puedes empatizar con el dolor y ternura hacia su hijo. Ambos intentan encontrar un lugar donde encajar, ya que se sienten como marginados. Esas cosas son muy humanas. Al final, ella es la víctima y también la perpetradora”, opinó la ganadora del Emmy por DTF St. Louis.

Al ser un slasher, el showrunner Brad Kane preservó la violenta narrativa que su creador concibió y que el especialista en efectos prácticos, la leyenda Tom Savini magnificó hace 46 años que atravesó el cuello de Jack Burrell (Kevin Bacon) por debajo de una cama o al mostrar deforme a Jason Voorhees en el epílogo del filme original, una escena agregada por recomendación de él mismo y que Miller accedió a escribir.

Dolor y duelo causan el deterioro de Pam Voorhees. Universal+

De esta forma, Cardellini pasa una buena parte de esta emisión llena de chorros de sangre, con ropa completamente estropeada y una mirada que expide ganas de revancha contra todo aquel que se cruce en su camino, algo que Cattlet agradeció no experimentar.

Linda se divirtió mucho más con la sangre que yo. No es que no lo disfrute, pero Levon, sin revelar demasiado, todavía no está metido de lleno en eso. Tendremos que llegar a una segunda, tercera o cuarta temporada para ver qué tan lejos llega”, dejó entrever el propio actor, mientras que Cardellini verdaderamente disfrutó explorar su lado oscuro.

“Me gustan las dos primeras muertes del primer episodio. Casi parece una ópera grotesca que empieza de una forma, con ella intentando escapar, y luego no hay más diálogos; es pura acción. Hicieron cosas increíbles con la forma en que se desintegra la cara de uno de los tipos, ¡tanto que cuando lo hicimos en el set, me molestó durante una semana más o menos!

“No podía quitármelo de la cabeza, no en el mal sentido, sino en el sentido de que me quitaba el apetito. Estas escenas tardaron una semana en rodarse y una mañana me desperté con todos los músculos del cuerpo doloridos. No creo que estuviera preparada para lo físico que iba a ser el horror. Estaba completamente cubierta de sangre falsa de pies a cabeza”, compartió Linda.

¿Quién es el padre de Jason?

Y será mejor que todos estén amarrados a la serie, porque el plot twist involucra también el desarrollo de la famosa final girl que hará frente a Pamela Voorhees, ¿a poco creían que sería un slasher sin esta importante figura casi heroica?

Por eso es que William Catlett ni Cardellini soltaron prenda al intentar ir más allá con esta figura ni si la precuela responderá de una vez por todas, al menos de forma oficial, a quién es el famoso padre de Jason Voorhees (Elias Vorhees fue producto de las últimas películas y los cómics).

Tienen que seguir viendo la serie, porque si te lo digo ahora te estaría revelando demasiado. Sólo diré que una vez que pasas los primeros tres episodios, que son increíbles, comienzas a desempacar todo: las referencias a la película, las conexiones y los easter eggs. Les va a volar la cabeza”, acabó William.

La serie Crystal Lake estrenará todos sus episodios de un jalón desde este viernes.