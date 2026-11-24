Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el 21 de noviembre en Palm Springs, California, en una ceremonia privada. Los músicos eligieron para su boda una antigua mansión de Frank Sinatra, donde celebraron acompañados por sus invitados. Después del encuentro, la cantante compartió algunas imágenes con sus seguidores.

A las fotos que publicó la intérprete de Flowers se sumaron otras que algunos medios dieron a conocer en las que también aparecían los asistentes. Entre los comentarios sobre la pareja y el lugar de la ceremonia, hubo quienes se fijaron en cómo iban vestidos los invitados.

Instagram @miley

Una de esas imágenes abrió una conversación que, en cuestión de horas, llegó hasta la familia de una de las asistentes, ya que la invitada acudió vestida de un color diferente al que se pidió en el dress code del evento.

¿Por qué se hizo viral una invitada a la boda de Miley Cyrus?

En las imágenes que circularon en redes sociales, casi todos los asistentes iban vestidos de negro. Entre ellos se distinguía una mujer con un vestido amarillo mostaza. La diferencia saltaba a la vista y algunos usuarios dieron por hecho que la invitada había pasado por alto el código de vestimenta de la boda.

A partir de ahí surgieron varias versiones. Hubo quienes la criticaron porque pensaron que había elegido ese color a pesar de conocer la indicación. Otros se preguntaron si había ido como acompañante y si, por esa razón, el aviso nunca le había llegado.

x:tmz

La discusión cambió cuando Grecia Grace, quien se presentó en redes sociales como hermana de la mujer del vestido amarillo, respondió a los comentarios. Según su versión, la invitada desconocía el código de vestimenta y su esposo era muy amigo de la cantante.

“No lo sabía, chicos. Su marido es muy amigo de Miley y, si conocieras a mi cuñado, lo entenderías perfectamente. Mi hermana debería haberlo sabido y haber comprobado dos veces la invitación”.

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre el vestido amarillo?

De acuerdo con Grecia Grace, el vestido causó más revuelo entre quienes vieron las fotos en redes que en la propia boda. Al responder a los comentarios, contó que su familia se había tomado con humor la atención que recibió la invitada. También aseguró que Miley le dio poca importancia al asunto.

“En cualquier caso, Miley es un encanto, así que a ella no le importó tanto como a internet. Nuestra familia se está echando unas risas con todo esto”.

IG

En otra respuesta, Grecia explicó que su hermana había visto la invitación dos meses antes y pensaba revisarla para saber en qué momento se les había pasado la indicación.

Entre las cosas que le causaron gracia estaba que su cuñado sí hubiera ido de negro, pues, según contó, suele inclinarse por los colores.

“Se conocen desde hace mucho tiempo. Mi hermana dice que vio la invitación hace dos meses y que pronto irá a casa para volver a verla y comprobar en qué momento se les pasó por alto el aviso. Su marido es un tipo muy colorido, así que nos sorprende que él fuera vestido de negro”.

A raíz de ese comentario también circuló el nombre del productor musical Shawn Everett como posible esposo de la invitada. Su identidad sigue sin confirmarse.