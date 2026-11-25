Olga Breeskin compartió una desagradable experiencia que vivió recientemente y que la llevó a tomar medidas legales en Estados Unidos. La famosa contó que todo comenzó con un mensaje que recibió en su teléfono y al que respondió sin imaginar las consecuencias que tendría.

La violinista, quien desde hace varios años está dedicada a su fe y a diferentes proyectos musicales, pensó que había recibido una buena noticia de parte de Daddy Yankee. Sin embargo, detrás de los mensajes que intercambió con el supuesto cantante había personas que buscaban aprovecharse de su confianza.

Olga Breeskin

Así engañaron a Olga Breeskin

Fue durante una entrevista con Ventaneando que Olga Breeskin recordó cómo una conversación que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en un problema que hasta la fecha le ha causado preocupación.

El pasado 13 de octubre, la famosa recibió un mensaje de alguien que se presentó como Daddy Yankee. Para ella, la posibilidad de que el intérprete de “Gasolina” quisiera hablar con ella no era algo descabellado, ya que ambos comparten la fe cristiana.

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Además, la manera en la que esta persona se dirigió a ella hizo que confiara en que realmente estaba conversando con el artista puertorriqueño.

El supuesto reguetonero se mostró interesado en conocer los proyectos en los que estaba trabajando Olga Breeskin e incluso le prometió ayudarla económicamente para que pudiera continuar con uno de ellos.

La violinista le habló sobre su intención de enseñar a niños y jóvenes a tocar el instrumento que la ha acompañado durante gran parte de su carrera artística.

"Recibí un texto, y como se usa que entre cristianos nos hablemos, oremos los unos por los otros. Me dice: ‘hermana Olga, cuál es tu proyecto más importante en este momento’. Le digo: ‘mi curso de violín para niños y jóvenes yo te voy a donar, ya tengo toda tu información’".

La sorpresa para la exvedette fue aún mayor cuando descubrió que los responsables del engaño habían conseguido acceder a una de sus cuentas bancarias.

De acuerdo con lo que contó en el programa de espectáculos, hasta el momento desconoce cómo lograron ingresar a su cuenta y disponer del dinero que tenía guardado.

El problema no terminó con la pérdida de sus ahorros, pues los movimientos que realizaron los delincuentes también provocaron que la famosa adquiriera una deuda que ahora debe cubrir.

"No sé cómo se metieron a mi cuenta, me vaciaron mi cuenta, me dejaron sobregirada. Quiere decir que ahora, aparte de que me vaciaron la cuenta, le tengo que pagar al banco”.

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La artista explicó que, afortunadamente, no tenía todo su dinero en esa cuenta bancaria, ya que cuenta con otros lugares en los que guarda sus recursos económicos.

Pese a ello, tras ser víctima del fraude, Olga Breeskin quedó con una deuda de aaproximadamente 29 mil pesos mexicanos.

Olga Breeskin denuncia que ha recibido mensajes de acoso

Más allá de las consecuencias económicas, hay otra situación que mantiene preocupada a la violinista y que tiene que ver con su vida privada.

La famosa aseguró que ha recibido mensajes de acoso e intentos de extorsión. Incluso, le han hecho llegar fotografías de su domicilio y de algunos de los sitios que frecuenta, entre ellos la iglesia a la que asiste.

Olga Breeskin

Por esta razón, Olga Breeskin decidió tomar cartas en el asunto y aseguró que ya presentó una demanda en Estados Unidos.

También aprovechó las cámaras de televisión para pedirles a quienes tienen contacto con Daddy Yankee que le hagan saber lo que está ocurriendo, pues hay personas que están utilizando su nombre para cometer fraudes.