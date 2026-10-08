Monsieur Periné en Teatro Metrópolitan: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Monsieur Periné es uno de los dúos colombianos más reconocidos, sin embargo, hace unos días dieron a conocer su separación, por lo que el concierto que tienen programado para la Ciudad de México será muy emotivo para todos sus fans.

Si eres de los que acudirá al show que Monsieur Periné dará en la CDMX en los próximos días, aquí te contamos lo que debes saber de su concierto que será una despedida para sus fans mexicanos.

Monsieur Periné @monsieurperine

¿Cuándo se presentará Monsieur Periné en el Teatro Metrópolitan?

La agrupación llegará al Teatro Metropólitan, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, para dar un concierto este 10 de octubre.

Se espera que el show empiece a las 8:00 PM, así que toma tus precauciones para que no te tome desprevenido y llegues a tiempo.

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¿Cómo llegar al Teatro Metrópolitan?

El Teatro Metrópolitan se encuentra en la avenida Independencia #90 en la colonia Centro. La manera más fácil de llegar si tomas el transporte público es en metro. Deberás llegar a la estación Juárez de la línea 3 y al salir caminar hacia Independencia.

También puedes llegar en metrobús, la estación más cercana es Juárez de la línea 3. Deberás caminar alrededor de 5 minutos hasta llegar al Teatro Metropólitan.

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Por otra parte, si llegas en coche, puedes dejarlo en el estacionamiento ubicado entre avenida Juárez y Balderas, pero también hay otros estacionamientos cercanos al recinto.

Si lo prefieres puedes estacionarlo en Bellas Artes o en hoteles cercanos que ofrecen este servicio.

Probable setlist de Monsieur Periné en México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable Monsieur Periné interprete en su concierto.

Girasoles de Papel

Tu m'as promis

MUCHO CON DEMASIAO'

Mundo paralelo

Desacelera

Cámara Lenta

Onda sensual

natural

Suin romanticón

El Ratico

Suerte

Mi libertad

Jardín del paraíso

Hora Loca/Catalina

La muerte / Nuestra canción

El Avión

Bailar contigo / Aguaráchate / Ton silence