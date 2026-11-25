La muerte de Hayden Panettiere sigue dando de qué hablar. A poco más de tres meses del fallecimiento de la actriz, nuevos documentos judiciales dieron a conocer el valor de la fortuna que dejó y quién recibirá todos sus bienes; Kaya, la hija que tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

De acuerdo con información publicada por E! News, el patrimonio de la protagonista de Heroes está valuado en 6 millones 232 mil 119 dólares. La actriz murió el pasado 16 de agosto de 2026, a los 36 años, sin dejar un testamento en el que especificara cómo debían repartirse sus propiedades.

Los registros señalan que su hija de 11 años fue nombrada heredera única de los bienes sujetos al proceso sucesorio. Sin embargo, debido a que Kaya todavía es menor de edad, su padre comenzó un procedimiento legal para hacerse cargo de la protección y administración de ese patrimonio.

¿De cuánto es la fortuna que Hayden Panettiere dejó a su hija?

Los documentos judiciales permiten conocer cómo está integrada la herencia de Hayden Panettiere. Del total de 6.2 millones de dólares, 5 millones 208 mil 519 corresponden a bienes personales, mientras que un millón 23 mil 600 dólares están relacionados con propiedades inmobiliarias.

Wladimir Klitschko, de 50 años, ya había obtenido la custodia completa de Kaya en 2018, cuando terminó su relación con la actriz. Tras la muerte de Panettiere, también solicitó ante un tribunal que se le nombrara tutor temporal del patrimonio de su hija.

Los documentos judiciales permiten conocer cómo está integrada la herencia de Hayden Panettiere. Instagram

En septiembre presentó la petición y explicó que su nombramiento era urgente para poder recibir, administrar y resguardar los bienes que le corresponden a la menor.

Un juez aceptó la solicitud en octubre.

Además, el exboxeador pidió que Melissa Moskal Bencivenga, asesora financiera y tributaria de Los Ángeles, fuera designada para administrar formalmente la herencia.

La preocupación de Klitschko no era únicamente el manejo del dinero. En los documentos también señaló que algunas joyas y pertenencias de Hayden no aparecían y que sospechaba que una persona ajena a la familia había vendido algunos objetos en una casa de empeño.

La preocupación de Klitschko no era únicamente el manejo del dinero. Grosby Group

El exdeportista aseguró que incluso habían contratado seguridad privada y cambiado las cerraduras de la vivienda de la actriz en Los Ángeles, luego de detectar que alguien había entrado sin autorización. En octubre, el juez le permitió solicitar apoyo de las autoridades para recuperar objetos que presuntamente habían sido tomados indebidamente.

Ruby Rose señala a la expareja de Hayden Panettiere

Mientras se conocen los detalles de la herencia, también surgieron nuevas declaraciones sobre las circunstancias que rodearon los últimos meses de vida de la actriz.

Ruby Rose habló sobre Hayden durante una entrevista en el podcast UNCLOSETTED with Spencer Macnaughton, donde recordó que la conoció después de que se separara de Brian Hickerson, una de sus exparejas.

La actriz de Orange Is the New Black aseguró que Panettiere le había contado que supuestamente había sido drogada con fentanilo y que sospechaba que Hickerson estaba involucrado. También afirmó que su amiga había recibido amenazas y que ella misma compartió información, mensajes y pruebas con la policía.

Rose llegó a decir que consideraba muy alta la posibilidad de que Hickerson hubiera tenido responsabilidad intencional en la muerte de Panettiere. Sin embargo, se trata de acusaciones y sospechas personales, no de conclusiones judiciales.

Rose llegó a decir que consideraba muy alta la posibilidad de que Hickerson hubiera tenido responsabilidad intencional en la muerte de Panettiere Foto: Facebook Hayden Panettiere Fans

Hasta ahora, las autoridades de Greenville determinaron que la muerte de Hayden fue accidental. El informe forense estableció que ocurrió por los efectos tóxicos de varias sustancias, entre ellas fentanilo, alprazolam y quetiapina. La investigación policial se cerró el 28 de octubre sin que se anunciara la presentación de cargos contra Hickerson por el fallecimiento.

Por ahora, el patrimonio de la actriz permanece bajo un proceso legal para garantizar que los bienes lleguen a su hija. Kaya, quien vive con su padre fuera de Estados Unidos, es la heredera de la fortuna que Hayden construyó durante su carrera en televisión y cine.