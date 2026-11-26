Khloé Kardashian confesó que estaría dispuesta a casarse con un hombre gay. La empresaria habló de ello durante una conversación en la que rompió el silencio sobre su vida sentimental y la posibilidad de encontrar compañía sin tener que recurrir necesariamente a una relación romántica tradicional.

La declaración surgió durante un evento de lanzamiento de su fragancia XO Blue, celebrado en Malibú, donde coincidió con el creador de contenido Colt Paulsen. Durante la charla, él le planteó la posibilidad de recurrir a un matrimonio lavanda e incluso se ofreció como candidato. La respuesta de Khloé fue contundente:

¡Estoy dispuesta!”.

Posteriormente, la integrante de la familia Kardashian profundizó en el tema durante una entrevista individual para el reality The Kardashians, donde explicó que la idea le parecía atractiva, aunque también tenía algunas dudas sobre lo que implicaría compartir su vida con otra persona.

Khloé Kardashian consideraría casarse con un hombre gay

Khloé Kardashian. @khloekardashian

La conversación giró alrededor del llamado matrimonio lavanda, un concepto que describe una unión entre un hombre y una mujer en la que uno o ambos pueden ser homosexuales.

En el caso de Khloé, la posibilidad se planteó desde una perspectiva diferente, es decir, tener un compañero de vida con quien compartir experiencias, apoyo y compañía, sin que necesariamente exista atracción romántica o sexual.

De hecho, cuando habló sobre las condiciones que tendría que cumplir su futuro esposo, la empresaria respondió en tono de broma que necesitaría que la hiciera lucir bonita todos los días.

¿Me harías lucir bonita todos los días? ¡Vendido! Eso es todo lo que necesito”, comentó entre risas.

Sin embargo, también reconoció que no siempre está convencida de la idea, pues en ocasiones se pregunta si realmente quiere asumir la responsabilidad de tener que hacerse cargo de otra persona.

Su decisión de permanecer soltera

Khloé Kardashian. @khloekardashian

La confesión llega después de varios años en los que Khloé ha mantenido una relación complicada con el amor. Sus romances más conocidos, especialmente los que vivió con Lamar Odom y Tristan Thompson, estuvieron marcados por experiencias que terminaron afectando su manera de relacionarse sentimentalmente.

La empresaria estuvo casada con Lamar Odom desde 2009 hasta que comenzaron su proceso de divorcio en 2013, finalizado en 2016. Posteriormente, mantuvo una relación intermitente con el basquetbolista Tristan Thompson, con quien tuvo dos hijos: True, nacida en 2018, y Tatum, nacido en 2022 mediante gestación subrogada.

La relación con Thompson atravesó varias rupturas y reconciliaciones, en medio de distintas controversias por infidelidades. Desde entonces, Khloé ha expresado que prefiere concentrarse en sus hijos, sus proyectos profesionales y su bienestar personal, sin sentir la presión de encontrar una nueva pareja.

La empresaria también habló sobre la demisexualidad

Khloé Kardashian. @khloekardashian

Otro aspecto que ha generado interés es su reciente conversación sobre la demisexualidad en su pódcast Khloé in Wonderland. Durante un episodio junto a su amigo Simon Huck, hablaron sobre este término, que describe a las personas que suelen experimentar atracción sexual después de desarrollar un vínculo emocional significativo.

Al conocer mejor el concepto, Khloé reconoció que posiblemente se identificaba con esa descripción. También compartió que nunca había tenido una aventura de una sola noche y que, aunque en ocasiones extraña recibir un beso o un abrazo, no necesariamente siente que extrañe las relaciones sexuales.

Ahora, aunque sus palabras despertaron todo tipo de comentarios, hasta el momento no ha anunciado ningún compromiso ni planes concretos de boda con un hombre homosexual.

¿Qué es un matrimonio lavanda?

El matrimonio lavanda, también conocido como lavender marriage, es una unión entre un hombre y una mujer en la que uno o ambos integrantes son homosexuales. Históricamente, este tipo de acuerdos surgió como una manera de ocultar la orientación sexual de alguno de los cónyuges, especialmente en épocas en las que ser parte de la comunidad LGBT+ podía representar discriminación, rechazo social o incluso afectar una carrera profesional.

Aunque originalmente estos matrimonios respondían a la presión social y a la necesidad de mantener las apariencias, con el paso del tiempo el término también ha comenzado a utilizarse para describir acuerdos de pareja basados en la amistad, la compañía y el apoyo mutuo, sin que necesariamente exista atracción romántica o sexual.

En este tipo de unión, ambas personas pueden establecer sus propias condiciones sobre la convivencia, la privacidad, la fidelidad y la manera en que desean compartir sus vidas. La relación puede funcionar como una sociedad afectiva en la que existe confianza y compromiso, aunque no necesariamente un vínculo amoroso tradicional.