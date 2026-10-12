Enrique Bunbury en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos
El cantante español está de regreso en la capital del país con varios shows con llenos totales en el Auditorio Nacional.
Enrique Bunbury es uno de los músicos españoles que cada que visita México sus fans no dudan en mostrarle su cariño en cada uno de los shows que da y dentro de poco el cantante estará de regreso en nuestro país.
Si eres seguidor de la música de Enrique Bunbury e irás a alguno de los conciertos que dará en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles de sus shows.
¿Cuándo se presentará Enrique Bunbury en Auditorio Nacional?
Enrique Bunbury se presentará en cuatro días diferentes en la Ciudad de México y el lugar donde serán sus shows será el Auditorio Nacional.
Los días en los que dará conciertos son: 12, 15, 17 y 19 de octubre con su gira llamada Huracán Ambulante. Se espera que los cuatro conciertos den inicio a las 8:30 PM.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.
Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.
Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.
Probable setlist de Enrique Bunbury en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Enrique Bunbury cante en sus conciertos de CDMX.
Otto e mezzo
El club de los imposibles
De mayor
El extranjero
Desmejorado
Te puedes a todo acostumbrar
Sólo si me perdonas
Infinito
Para llegar hasta aquí
Big-Bang
El rescate
Que tengas suertecita
Las chingadas ganas de llorar
Alaska
Apuesta por el rock 'n' roll
Sí
Sácame de aquí
Enganchado a ti
Lady Blue
Parecemos tontos
Serpiente
El jinete
...Y al final