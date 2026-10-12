Enrique Bunbury en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de sus conciertos

Enrique Bunbury es uno de los músicos españoles que cada que visita México sus fans no dudan en mostrarle su cariño en cada uno de los shows que da y dentro de poco el cantante estará de regreso en nuestro país.

Si eres seguidor de la música de Enrique Bunbury e irás a alguno de los conciertos que dará en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles de sus shows.

Jose Girl

¿Cuándo se presentará Enrique Bunbury en Auditorio Nacional?

Enrique Bunbury se presentará en cuatro días diferentes en la Ciudad de México y el lugar donde serán sus shows será el Auditorio Nacional.

Los días en los que dará conciertos son: 12, 15, 17 y 19 de octubre con su gira llamada Huracán Ambulante. Se espera que los cuatro conciertos den inicio a las 8:30 PM.

Enrique Bunbury Jose Girl

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

Enrique Bunbury

Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Enrique Bunbury en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Enrique Bunbury cante en sus conciertos de CDMX.

Otto e mezzo

El club de los imposibles

De mayor

El extranjero

Desmejorado

Te puedes a todo acostumbrar

Sólo si me perdonas

Infinito

Para llegar hasta aquí

Big-Bang

El rescate

Que tengas suertecita

Las chingadas ganas de llorar

Alaska

Apuesta por el rock 'n' roll

Sí

Sácame de aquí

Enganchado a ti

Lady Blue

Parecemos tontos

Serpiente

El jinete

...Y al final