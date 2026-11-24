Eiza González formó parte de la exclusiva lista de celebridades que desfilaron por el paddock de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Las Vegas 2026, pero además de estar en el paddock del equipo Mercedes vivió una experiencia intensa al dar una vuelta rápida, con un expiloto de F1, al trazado callejero en el Strip.

La actriz mexicana, quien ya ha protagonizado películas relacionadas a los coches como Baby, donde es parte de una banda de asaltabancos, mostró en Instagram sus reacciones a una vuelta rápida en el trazado callejero, donde el regiomontano Esteban Gutiérrez, quien es embajador de Mercedes, le dio una vuelta en un modelo deportivo.

La intensidad de las fuerzas G y la velocidad provocaron que González alternara gritos entre inglés y español mientras rogaba a Gutiérrez que detuviera el auto.

“No mames, no mames, no mames”, fueron las palabras que decía la actriz mientras el excompetidor de Sauber seguía acelerando en una de las pistas más rápidas del calendario, esto mientras en varias ocasiones recordaba a “dios”.

Posteriormente, en una historia de Instagram, que ya suma más de un millón de vistas, la intérprete confesó que jamás había sentido tanto miedo en toda su vida, pero donde también mostró la sonrisa que le había sacado vivir esta experiencia.

La Fórmula 1 tiene las denominadas “hot laps” que son vueltas que se dan en coches deportivos de calle sobre el trazado durante los tiempos de inactividad en la pista. Estos giros se reservan para invitados de los equipos.

Los próximos proyectos de Eiza González

Tras protagonizar durante este 2026 tres producciones cinematográficas —I Love Boosters, Mike & Nick & Nick & Alice e In The Grey—, la mexicana ya prepara su siguiente gran desafío en la pantalla grande. Sumado a esto es parte del elenco de Iron Jane, un drama sobre el fisicoculturismo femenino.