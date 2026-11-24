La Bebeshita salió de La Granja VIP 2026 el domingo 22 de noviembre. Daniela Alexis, como se llama la influencer, fue la undécima eliminada del reality y a su salida quedó pendiente una conversación con Kevyn “Bicolor” Contreras, con quien tuvo una relación dentro del programa.

La votación de esa semana puso en riesgo a cinco participantes. Entre ellos estaban Daniela, Manelyk y “Mono” Osuna, quienes ya habían sido capataces en otras semanas. El cargo les había dado inmunidad y otros privilegios en su momento. Esta vez, los votos del público dejaron fuera a la creadora de contenido.

¿Qué dijo La Bebeshita tras su eliminación?

La decisión del público tomó por sorpresa a Daniela, quien todavía esperaba quedarse unos días más en la competencia.

“Estoy un poco en shock. Sorprendidísima”, dijo frente a las cámaras.

Al hablar de lo que pudo influir en su salida, recordó lo difícil que fue compartir la casa con Kevyn después de terminar su relación.

“A lo mejor el público estaba harto de mi relación tóxica, eso me hundía, pero estaba muy cañón, aquí lo tienes que ver diario”, agregó.

Captura de pantalla

La influencer también habló de lo que hizo como concursante y de cómo vivió la ruptura mientras seguía en el programa.

“El amor me jugó mal, siento que fui buena granjera, buena amiga... No siento que me apagara, pero también estaba en mi duelo personal, porque yo lo corté, me hubieran dejado una semanita más. Ni empaqué bien, bebés”, relató.

La Bebeshita asegura que está embarazada

Antes de irse, Daniela pudo hablar cara a cara con Kevyn. Él le pidió disculpas por cómo la trató durante la convivencia y reconoció que pudo haber usado su voto para salvarla.

“Me arrepiento de todo y por eso al final siempre te lo dije”.

Captura de pantalla

Para Kevyn Bicolor, la relación que tuvieron iba más allá de lo que pasaba en las nominaciones.

“Nunca hablábamos de estrategias, al contrario, hablábamos de cómo veíamos todo”, sostuvo. Entre lágrimas, también le dijo cómo se sentía al verla salir. “Me duele muchísimo tu partida, me duele cab…”.

Daniela aprovechó ese momento para decirle que varias de sus decisiones dentro del reality todavía le dolían.

“No salvarme a mí no estaba mal para ti. O tirarme tierra no estaba mal para ti”, le reclamó.

IG: Bebeshita

También recordó que las disculpas se habían vuelto frecuentes durante las once semanas de convivencia.

“Me pedías disculpas todos los días y todos los días hacías algo”, señaló.

La influencer contó que pasó días llorando y “sufriendo” por la relación y que, desde su punto de vista, Kevyn no tomó en cuenta cómo se sentía. Le dijo que no quería volver a verlo y cerró el reclamo con estas palabras.

“Para mí eres un asco de persona, eres una basura. Solo me humillaste, solo me hiciste menos todos los días. Yo sí te quise de verdad”.

Justo antes de levantarse, La Bebeshita dio a entender que espera un hijo de Kevyn.

Captura de pantalla

“Te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses”, le dijo.

Luego gritó “¡Resistencia, los amo!” hacia la producción y se fue del set. Bicolor, sorprendido por lo que acababa de escuchar, insistió en que “no es verdad”.

Durante su estancia en el reality, Daniela les contó a Manelyk y Kunno que había sentido mareos y náuseas, además de un retraso menstrual. La influencer describió la reacción de Kevyn a su declaración como “muy intensa”.

Así fue la relación de La Bebeshita y Kevyn en La Granja VIP

Los problemas entre ambos venían de semanas atrás. Era común que discutieran y que, horas después, se reconciliaran y volvieran a dormir juntos. Las decisiones del juego también causaron peleas.

Kevyn nunca usó su voto para salvarla cuando estuvo nominada y en varias ocasiones votó para que le tocara ser peona, una de las tareas menos deseadas entre los participantes.

Otra discusión ocurrió cuando Kevyn se bañó desnudo con Manelyk y Kunno, quienes también estaban sin ropa. El episodio molestó a Daniela, quien era amiga de Manelyk dentro del programa.

¿Cuántos hijos tiene Kevyn “Bicolor” Contreras?

Kevyn Contreras tiene seis hijos. Mateo, Alessa y Alisson nacieron durante su relación con Sandra González, con quien estuvo diez años.

También es padre de Ailed, cuya madre mantiene su identidad en privado, y de las gemelas Azul e Isabella, hijas de Naomy Villarreal.