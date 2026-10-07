Se acabó el amor: Minka Kelly y Dan Reynolds terminan tras cuatro años de relación

Minka Kelly y Dan Reynolds terminaron su relación después de cuatro años juntos. La actriz y el cantante de Imagine Dragons comenzaron su romance a finales de 2022 y, aunque durante este tiempo mantuvieron buena parte de su vida privada lejos de los reflectores, poco a poco fueron dejando ver algunos momentos de su relación.

La ruptura fue reportada por TMZ y posteriormente retomada por PEOPLE, que citó a una fuente cercana a la expareja para señalar que la separación ocurrió recientemente.

Por ahora, Minka Kelly y Dan Reynolds no han revelado qué provocó el final de su relación. Los representantes de ambos tampoco han dado declaraciones públicas sobre lo ocurrido. La noticia llama la atención porque, hasta hace poco, todo parecía marchar con normalidad.

Minka Kelly y Dan Reynolds todavía mostraban su cercanía

Uno de los últimos momentos que llamó la atención ocurrió en agosto, cuando Minka Kelly compartió un video en redes sociales en el que aparecía Dan Reynolds detrás de ella mientras jugaban con productos para el cuidado de la piel.

El cantante incluso fingió que sus brazos eran los de la actriz, en una escena que mostró la confianza y complicidad que tenían como pareja.

Uno de los últimos momentos que llamó la atención ocurrió en agosto John Salangsang/Shutterstock

Su última aparición pública juntos ocurrió en mayo de 2026, cuando acudieron a la gala del Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) en Los Ángeles. Aquella noche representó además un momento importante para su relación, pues fue una de las apariciones públicas más destacadas que tuvieron como pareja. Pese a eso, meses después llegó la noticia de su separación.

¿Cómo comenzó el romance entre Minka Kelly y Dan Reynolds?

La historia entre Minka Kelly y Dan Reynolds comenzó a finales de 2022, poco después del divorcio del cantante de Aja Volkman. Ambos fueron presentados por un amigo en común y, de acuerdo con los detalles que han trascendido sobre su relación, la conexión comenzó incluso antes de que se conocieran personalmente.

Durante esa etapa tuvieron conversaciones por teléfono y FaceTime. Minka llegó a compartir con Dan el borrador de sus memorias antes de que fueran publicadas, mientras que él le mostraba parte de la música en la que estaba trabajando.

La relación avanzó rápidamente y en noviembre de 2022 fueron vistos juntos durante una cena en un restaurante de Los Ángeles. Poco después comenzaron a ser relacionados públicamente.

La historia entre Minka Kelly y Dan Reynolds comenzó a finales de 2022, poco después del divorcio del cantante de Aja Volkman. Jason Sean Weiss/BFA.com/Shutterstock

Con el paso de los años, la pareja también encontró formas de apoyarse en sus respectivos proyectos.

Dan Reynolds apoyó a Minka Kelly en su carrera

Uno de los detalles menos conocidos de su relación fue la ayuda que Dan Reynolds le dio a Minka para prepararse para su papel en la serie de Netflix Ransom Canyon.

El cantante ayudó a la actriz a aprender a tocar el piano para la producción. Como Minka no sabía leer partituras, Reynolds le traducía las piezas para que pudiera practicarlas.

Además, Dan tuvo una participación especial en la serie, por lo que ambos terminaron compartiendo también un proyecto profesional.

El cantante ayudó a la actriz a aprender a tocar el piano para la producción The Image Direct/The Grosby Group

Durante su relación, Minka Kelly llegó a convivir con los cuatro hijos del cantante, formando parte de una dinámica familiar que parecía consolidarse con el paso del tiempo.

Ahora, después de cuatro años de relación, la pareja decidió tomar caminos separados. La razón de la ruptura todavía no se conoce y ninguno de los dos ha confirmado públicamente los motivos detrás de su separación.