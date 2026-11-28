Un jugador de Auténticos Tigres golpeó a un elemento de Borregos Monterrey durante el saludo entre ambos equipos al término de la final de la Conferencia 14 Grandes de la ONEFA. La acción quedó registrada en un video que circuló en redes sociales después del encuentro, ganado por el conjunto del Tecnológico de Monterrey.

La secuencia muestra a Aldo Herrera y Pablo Islas durante los saludos posteriores al partido. Islas parece decirle algo a Herrera y, segundos después, el jugador de Auténticos Tigres le propina un puñetazo en el rostro. El video no permite identificar qué se dijeron antes de la agresión.

Así ocurrió el golpe

El comunicador Alejandro Aguirre compartió las imágenes del incidente. En ellas también se observa cómo Alan Patricio Silva interviene para retirar de inmediato a su compañero de Tigres, mientras los jugadores de Borregos se acercan a la zona.

La situación no escaló a una pelea. Aunque algunos elementos de Borregos realizaron empujones, no hubo una respuesta violenta que derivara en un enfrentamiento entre los equipos. La intervención de los jugadores contribuyó a que el incidente terminara en ese momento.

La acción generó reacciones entre aficionados de la ONEFA, quienes reprobaron el comportamiento de Herrera y calificaron la agresión como una conducta antideportiva. Hasta el momento, ni las instituciones involucradas ni la liga se han manifestado públicamente sobre lo ocurrido.

Borregos se queda con el título

El incidente se produjo después de que Borregos Monterrey conquistara su cuarto campeonato en cinco años dentro de la Conferencia 14 Grandes. El encuentro representó la quinta final consecutiva entre el equipo del Tecnológico de Monterrey y Auténticos Tigres.

Con el triunfo, Borregos volvió a imponerse en la serie por el campeonato, en la que suma cuatro victorias durante las últimas cinco finales. Auténticos Tigres consiguió el título restante.

La derrota fue la única de Tigres durante la temporada. El equipo había conseguido nueve victorias en la fase regular y sumó dos más en los playoffs antes de caer en la final. Además, los felinos habían ganado el Clásico Regio disputado durante la temporada regular.

El campeonato de Borregos cerró la campaña y dejó como última imagen del enfrentamiento la agresión ocurrida durante los saludos. Por ahora, no se han anunciado posibles medidas disciplinarias relacionadas con el incidente.