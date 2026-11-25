El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, estuvo presente hace unos días en el Santiago Bernabéu para presenciar el encuentro entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, una visita que despertó especulaciones sobre posibles movimientos de La Máquina para el próximo torneo.

La presencia del dirigente cementero en Madrid no pasó desapercibida. Velázquez también aprovechó el viaje para observar futbolistas que pudieran entrar en los planes del club mexicano para reforzar su plantilla.

En redes sociales, aficionados comenzaron a relacionar su visita con posibles fichajes y hasta propusieron nombres de jugadores del Celta de Vigo, aunque hasta el momento no existe nada oficial que confirme negociaciones por algún elemento del conjunto español.

Sin embargo, el viaje de Velázquez también tuvo un componente institucional. El presidente de Cruz Azul acudió como invitado de la directiva del Celta, con la que mantiene una buena relación, particularmente con Marián Mouriño, presidenta del club, y Marco Garcés, director deportivo, además de otros integrantes de la organización.

Durante su estancia en el estadio madridista, el ingeniero compartió una fotografía junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, a quien agradeció el recibimiento, además de reconocer la invitación de los dirigentes del Celta.

“Muy agradecido con la invitación de Marián y Carlos Mouriño, además del gran recibimiento de Florentino Pérez, con quienes tuve oportunidad de ver el partido entre el Real Madrid y Celta de Vigo. Muy pronto les tendré noticias sobre algunas reuniones de trabajo que sostuve en España”, señaló Velázquez en su publicación.

La expectativa ahora se centra en las noticias que prometió compartir, en un momento en el que La Máquina comienza a perfilar sus decisiones para el arranque de la liguilla cuando enfrenten al León en los cuartos de final.