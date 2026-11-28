George Russell encabezará la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 tras asegurar su primera pole position desde Azerbaiyán y comandar el 1-2 de Mercedes en el Circuito Internacional de Lusail. El británico superó a su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien había liderado las tres sesiones de prácticas libres.

La segunda fila será completamente color papaya con McLaren, gracias al tercer puesto de Lando Norris y el cuarto lugar de Oscar Piastri. Más atrás, la sorpresa en Red Bull la dio Isack Hadjar, quien venció en ritmo puro a Max Verstappen para quedarse con el quinto cajón, dejando al neerlandés en la sexta plaza.

De cara a la carrera de este domingo, la formación de salida sufrió modificaciones por sanciones. El brasileño Rafael Câmara (Haas) recibió una penalización de tres puestos por bloquear a Gabriel Bortoleto (Audi), por lo que caerá del lugar 15 al 18.

En el fondo de la parrilla estará el mexicano Sergio Pérez, quien arrastraba un castigo de cinco posiciones desde el Gran Premio de Las Vegas precisamente por un contacto con Câmara. Sin embargo, al haber clasificado en el sitio 22 con su Cadillac, la sanción no altera su lugar de arranque.

Parrilla de salida del GP de Qatar 2026