La parrilla de salida del GP de Qatar F1 2026, ¿en dónde arranca Checo Pérez?
Los Mercedes han controlado las sesiones en el circuito de Lusial por lo que partirán como favoritos.
George Russell encabezará la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 tras asegurar su primera pole position desde Azerbaiyán y comandar el 1-2 de Mercedes en el Circuito Internacional de Lusail. El británico superó a su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien había liderado las tres sesiones de prácticas libres.
La segunda fila será completamente color papaya con McLaren, gracias al tercer puesto de Lando Norris y el cuarto lugar de Oscar Piastri. Más atrás, la sorpresa en Red Bull la dio Isack Hadjar, quien venció en ritmo puro a Max Verstappen para quedarse con el quinto cajón, dejando al neerlandés en la sexta plaza.
De cara a la carrera de este domingo, la formación de salida sufrió modificaciones por sanciones. El brasileño Rafael Câmara (Haas) recibió una penalización de tres puestos por bloquear a Gabriel Bortoleto (Audi), por lo que caerá del lugar 15 al 18.
En el fondo de la parrilla estará el mexicano Sergio Pérez, quien arrastraba un castigo de cinco posiciones desde el Gran Premio de Las Vegas precisamente por un contacto con Câmara. Sin embargo, al haber clasificado en el sitio 22 con su Cadillac, la sanción no altera su lugar de arranque.
Parrilla de salida del GP de Qatar 2026
- POLE - George Russell - Mercedes
- 2 - Kimi Antonelli - Mercedes
- 3 - Lando Norris - McLaren
- 4 - Oscar Piastri - McLaren
- 5 - Isack Hadjar - Red Bull
- 6 - Max Verstappen - Red Bull
- 7 - Charles Leclerc - Ferrari
- 8 - Arvid Lindblad - Racing Bulls
- 9 - Lewis Hamilton - Ferrari
- 10 - Liam Lawson - Racing Bulls
- 11 - Oliver Bearman - Haas
- 12 - Pierre Gasly - Alpine
- 13 - Gabriel Bortoleto - Audi
- 14 - Franco Colapinto - Alpine
- 15 - Nico Hülkenberg - Audi
- 16 - Carlos Sainz - Williams
- 17 - Alex Albon - Williams
- 18 - Rafael Câmara (sanción) - Haas
- 19 - Fernando Alonso - Aston Martin
- 20 - Lance Stroll - Aston Martin
- 21 - Valtteri Bottas - Cadillac
- 22 - Sergio Pérez (sanción) - Cadillac