El presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, habría realizado comentarios estigmatizando a México respecto a la seguridad, esto durante una breve charla al momento de hablar con los pilotos George Russell y Lando Norris después de la sesión de calificación del Gran Premio de Qatar 2026.

En un video difundido en redes sociales, Sulayem se acerca a Russell y Norris, quienes lograron la pole position y la tercera posición para la carrera del domingo. Es en ese momento cuando las cámaras captan la conversación con el máximo dirigente de la FIA diciendo: “¿Qué es más peligroso: estar aquí, en México o en Brasil?”

El comentario surgió porque la F1 había mantenido hasta hace unas semanas el suspenso de visitar las carreras en Qatar y Abu Dhabi ante la posibilidad de un peligro por el conflicto armado en Medio Oriente entre Estados Unidos, su aliado Israel e Irán, este último con ataques a algunas zonas de los Emiratos Árabes Unidos.

La principal preocupación de los equipos de Fórmula 1 al visitar el Medio Oriente se centraba en el tema de seguridad, pero luego de la visita de MotoGP a Lusail semanas antes de la carrera de F1 todo eso quedó disipado.

El comentario de Sulayem hace referencia a algunas cuestiones de inseguridad por las cuales, en ocasiones, tanto México como Brasil son mencionados en el paddock de la Fórmula 1. Sin embargo, el trabajo conjunto del gobierno federal, de la Ciudad de México y del promotor de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez permiten que la competencia se desarrolle sin ningún contratiempo.

El video se ha hecho viral y generado críticas sobre el presidente del máximo organismo rector del automovilismo, en especial cuando la crisis de seguridad en el medio oriente ha llevado a mover las dos carreras iniciales del calendario de la Fórmula E, la serie de monoplazas eléctricos en Arabia, pasando a México como la primera fecha en enero del 2027.