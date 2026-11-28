Alexis Vega convirtió un penal al minuto 72 y acercó al Toluca a las semifinales del Apertura 2026, en la vuelta de los cuartos de final ante Atlas, disputada en el Estadio Jalisco. El encuentro estuvo marcado por dos decisiones polémicas del árbitro López Valle, una a favor de cada equipo.

La primera pena máxima fue señalada para Atlas por una supuesta entrada de Diego Barbosa sobre Kevin Zenón. Sin embargo, en la acción parece que el jugador de Toluca no hace contacto con el rojinegro.

En la segunda mitad, el silbante marcó otro penal, ahora para los Diablos Rojos. La decisión fue interpretada como una posible compensación por la primera sanción, aunque el árbitro justificó su determinación tras revisar la jugada en el VAR.

La acción que derivó en el penal para Toluca

Al minuto 72, Adonis Frías estiró la pierna y contactó con Nico Castro cuando el jugador de Toluca intentaba disparar. El elemento de Atlas levantó la pierna para contener la acción, pero no llegó a jugar el balón.

López Valle acudió al VAR para revisar el contacto y, después de observar la jugada, decidió señalar la pena máxima al considerar que Frías había cometido una entrada sobre Castro.

Alexis Vega asumió la responsabilidad

Helinho, goleador del Toluca en la ida, tomó inicialmente el balón para cobrar el penal. Sin embargo, finalmente fue el capitán Alexis Vega quien se hizo cargo del disparo en un momento clave para las aspiraciones del equipo.

Vega ejecutó hacia el costado izquierdo de la portería y convirtió el tiro, con lo que dio ventaja a los Diablos Rojos y encaminó su búsqueda del boleto a las semifinales.

El resultado también mantiene abierta la posibilidad de que Toluca dispute una semifinal durante la despedida de Antonio “Turco” Mohamed.