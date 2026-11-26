La FIFA reconoció que sufrió un ciberataque que permitió a piratas informáticos ingresar a sus sistemas y obtener información del organismo rector del futbol mundial. Aunque confirmó la vulneración, no precisó cuándo se produjo ni cuáles fueron los datos afectados.

El incidente fue dado a conocer este jueves, luego de que la organización admitiera que parte de su información quedó comprometida. En un comunicado enviado a The Associated Press, aseguró que ya trabaja con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

"La FIFA está trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", informó la entidad, que describió el material al que tuvieron acceso los atacantes como "un conjunto limitado de información personal y empresarial".

La alerta surgió la semana pasada, cuando un grupo identificado como Handsome Boy Hacking Club difundió en la red social X una imagen que, según sus integrantes, mostraba archivos internos de la FIFA. Días después, el colectivo pareció asumir la responsabilidad de la intrusión al responder a una publicación que señalaba una presunta filtración de más de 12 gigabytes de documentos.

Kozo Tashima se animó a buscar la presidencia de la FIFA antes del cierre de los registros del miércoles 18 de noviembre. Reuters

Ante la posibilidad de que información privada haya sido difundida, la FIFA condenó lo sucedido y advirtió sobre los riesgos que representa para las personas involucradas.

"La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales", señaló en su comunicado.

"Estas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", agregó.

Hasta ahora, el organismo no ha revelado qué archivos fueron sustraídos, cuántas personas podrían estar involucradas ni la dimensión real de la filtración. Las investigaciones buscarán establecer el alcance de la vulneración y identificar a los responsables del ataque informático.