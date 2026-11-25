Alicia Vargas se une al júbilo por la designación de México como coanfitrión de la Copa del Mundo Femenil 2031. A la mayor referente del futbol femenino de nuestro país no le quita el sueño que la FIFA siga sin reconocer el de 1971 en nuestro país.

“Normal, al final de esto ni idea teníamos que ese Mundial no había sido reconocido por FIFA. Con el paso del tiempo se empezó a hablar. Si fue una cascarita o lo que sea, estamos en la historia por todos lados. Si lo reconocen a estas alturas o no, es lo mismo, porque qué podría cambiar si FIFA lo reconoce”, menciona la exjugadora en entrevista con Excélsior.

Incluso ‘la Pelé’ reveló que la cabeza principal de la FIFA, el presidente Gianni Infantino, no tenía conocimiento de ese Mundial Femenil del 71’. Se enteró durante un acto político y cultural en marzo pasado, en la Ciudad de México, en el contexto de la cercanía del Mundial varonil 2026.

“Infantino estuvo aquí en el Museo Yancuic. Estuvimos con él. Entonces Clara Brugada (Jefa de Gobierno de la CDMX) siempre mencionaba en el discurso que el 2026 no era el tercer Mundial que tenía México, que sería el cuarto, porque ya se había jugado en el 71’, en el 70’, en el 71’, en el 86’ y ahora en el 26’

“En esa inauguración nos toca estar exactamente en el auditorio del Yancuic. Después de un rato de estar hablando de todo, Infantino nos hizo bajar y dijo que él desconocía esos mundiales o que existieran. Para él, el primer Mundial fue en China en 1991, entonces quedó en reconocerlos, pero fue su palabra nada más”.

A la exfutbolista le causa gracia recordar ese momento de confusión y de cierta pena de Infantino. Pero es reiterativa en estar orgullosa por el legado que su generación dejó desde la participación en Italia 1970

“A nadie le afecta si reconoce o no. Ya hicimos historia. Si se escarba en la historia de las selecciones, después de nosotras y hasta la época de Leo Cuéllar (seleccionador nacional), casi no hay historia”.

El morbo agotó entradas al estadio

Para las mujeres, destacar en un deporte en la década de los 70’, era cargar con un estigma social y un morbo hacia el aspecto físico.

“No era bien visto que la mujer jugara futbol, muchas críticas y más, pero ese morbo de ver si realmente juegan futbol, si la matan de pecho o tienen bonitas piernas, ese morbo hizo unas entradas bastantes buenas (a los juegos).

“De 60 o 70 mil espectadores, era muy diferente. Para empezar, a esta época es un cambio generacional de todos los aspectos, la tecnología es muy avanzada, en esa época con trabajo salía en televisión en blanco y negro”.

En el archivo histórico del futbol mexicano, hay registro de una entrada de más de 110 mil aficionados en el Estadio Azteca. Sucedió el 5 de septiembre de 1971 para el choque final entre México y Dinamarca.

Sin apoyo al Mundial Italia 1970

El de Italia tampoco gozó del aval de la FIFA. Sin embargo, brindó a la Selección Mexicana Femenil la oportunidad de una histórica actuación, al finalizar tercer lugar del Mundial.

Para llegar a Italia 1970, la falta de apoyo y los recursos no eran óptimos, relata la ‘Pelé’ Vargas.

“Un cambio a lo que ahora es. Para el Mundial 70 tuvimos muchos obstáculos para ir a Italia, fuimos sin dinero, sin apoyo y sin uniformes y sin jugar en campo empastado. Tuvimos que buscar, ya que jugábamos en tierra, totalmente agrietado con vidrios, piedras y demás. Muy diferente lo que ahora estas chicas tienen, pero al final de esto tantas carencias que tuvimos del primer Mundial, nos impulsó más para conseguir los objetivos y querer ser jugadoras que dejarían el nombre de México en alto”.

Y lo consiguieron. Por ello, esa generación comandada por Alicia Vargas inspiró la siguiente edición.

“En la misma forma acá en México con el señor Jaime de Haro, que en paz descanse, que fue el promotor de ese Mundial del 71’, trajo a los países y les dio alimentación, transporte y todo. Ya fue diferente al del 70’, porque ya teníamos uniformes, podíamos darnos el lujo de traer varias piezas, uniforme de presentación.

“Pero padecimos de muchas cosas, estábamos chicas, estudiábamos, seguíamos dependiendo de la familia que siempre nos apoyó. Ahora es un cambio, ya se tiene tecnología, transmisiones y videos de todos los países, muy diferente a lo nuestro”.

Espera con ansias el Mundial Femenil 2031

Era cuestión de tiempo para que la FIFA diera la designación del Mundial Femenil del 2031 a la candidatura compartida de México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Pero verla oficial provoca en Alicia Vargas una felicidad inmensa.

“Sorprende gratamente, cuánto tiempo tiene esta liga. Que venga el primero es grato, el primero oficial de la FIFA, porque el de nosotras no fue reconocido, pero es grato para todas las chicas de la Liga MX que sea un Mundial en su país, lo disfruten como lo hicimos nosotras como en el 71’.

En ese hilo, ‘la Pelé’ Vargas no dejó escapar la profesionalización del futbol para las mujeres en nuestro país. Casi impensable para sus tiempos, cuando la sociedad se alarmaba por el simple hecho de ver a una niña jugar futbol con niños.

“Ellas están muy vistas, pero al final es un orgullo para ellas, que el Mundial se lleve después de lo que vivimos en el 2026 de los varones, es algo fabuloso para ellas. Esperemos que también para la gente que apoye a todos estos equipos. Y para los que no apoyan, ya que vayan al estadio es suficiente”.