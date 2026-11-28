Poco a poco Edson Álvarez va recuperando todos los minutos perdidos en el inicio de temporada y el mediocampista mexicano volvió a ser titular con West Ham por 1-0 sobre el Stoke City.

El ‘Machín’ arrancó en el once inicial por tercer partido al hilo, disputó los 90 minutos y fue uno de los jugadores más destacados de los Hammers en la Jornada 18 de la Championship (Segunda división de Inglaterra).

De estar borrado a ser pilar del equipo

Tal parece que el estar completamente borrado del primer equipo sí se debía a un problema personal que Nuno Espírito Santo tenía con el mexicano, pues desde que el entrenador portugués se marchó del equipo, Álvarez ha recuperado el protagonismo.

Scott Parker llegó a West Ham el pasado 4 de noviembre y desde entonces ha dirigido un total de 5 partidos y en 3 de ellos Edson Álvarez ha sido titular indiscutible.

Previo a esto, Álvarez no había disputado un solo minuto en la liga durante toda la temporada.

En los tres juegos en los que Edson Álvarez ha vuelto a la titularidad el West Ham ha conseguido una victoria, un empate y una derrota. Actualmente el conjunto londinense se encuentra en la posición 9 con 27 puntos, lejos de la zona de ascenso.

Edson Álvarez vuelve a ser titular con West Ham y debuta en Championship X: @WestHam

¿Se va o se queda Edson Álvarez de West Ham?

Al comienzo de la temporada el mexicano tenía claro que sus planes eran buscar un equipo en Europa de máxima categoría que le pudiera dar minutos, pero la ventana de transferencias cerró sin poder salir de Londres.

Todo apuntaba a que en invierno Edson Álvarez volvería a buscar acomodo en el viejo continente, pero con el nuevo rol de titular que Parker le ha dado, el mantenerse en West Ham —por lo menos hasta final de temporada— es un escenario viable.

De continuar con este ritmo, es probable que Álvarez pueda volver a ser convocado por la Selección Mexicana en la primera Fecha FIFA del 2027 en el mes de abril, aunque aún falta mucho para saber si seguirá en esta buena forma.