A una década del 28 de noviembre de 2016, fecha que marcó para siempre la historia del futbol mundial, la Associação Chapecoense de Futebol conmemora diez años del accidente aéreo en Cerro Gordo, Colombia, con una realidad muy distinta a la de aquella noche en que viajaba a disputar la final de la Copa Sudamericana. Lejos de los grandes escaparates continentales, el equipo de Santa Catarina ha centrado su existencia en una batalla silenciosa: la estabilidad deportiva y el saneamiento financiero.

El vuelo 2933 de LaMia cobró la vida de 71 personas, entre futbolistas, cuerpo técnico, directivos, tripulación y periodistas. Tras el impacto emocional y la ola de solidaridad global que permitió reconstruir el plantel para la temporada 2017, el club tuvo que enfrentar la parte más compleja de su historia: sostenerse cuando los reflectores se apagaron.

De la élite continental a la lucha por la permanencia

En el plano deportivo, la última década de Chapecoense ha estado marcada por la irregularidad. Después de mantenerse en la Serie A de Brasil durante los primeros años posteriores a la tragedia, el desgaste institucional y los problemas administrativos pasaron factura.

Tras descender en 2019, regresar brevemente en 2020 y sufrir una de las peores campañas de su historia en el Brasileirão de 2021, el "Verdão do Oeste" cayó a la Serie B. Aunque logró concretar su retorno a la máxima categoría para disputar el Brasileirão 2026, la temporada resultó sumamente complicada: el equipo terminó en el último lugar de la tabla y consumó un nuevo descenso a la Serie B para 2027, manteniendo su presencia habitual en el Campeonato Catarinense mientras intenta consolidar un proyecto estable.

Solamente quedaron con vida 6 personas tras el avionazo de Chapecoense. X: @ChapecoenseReal

Austeridad y recuperación financiera

La crisis dentro de la cancha corrió en paralelo con los problemas en los escritorios. A pesar de los ingresos y apoyos recibidos tras 2016, el club acumuló deudas millonarias derivadas de gestiones posteriores y la drástica reducción de ingresos televisivos al perder la categoría.

Para evitar la desaparición, la directiva optó por un proceso de recuperación judicial y una política de austeridad estricta. Hoy, la gestión de Chapecoense prioriza el equilibrio presupuestal, el cumplimiento con acreedores y el fortalecimiento de sus fuerzas básicas como vía principal de sustentabilidad.

El retiro de Alan Ruschel, el último sobreviviente en activo

A diez años de la tragedia, los tres futbolistas que sobrevivieron al accidente siguen caminos distintos, aunque mantienen un lazo indisoluble con la institución. El capítulo más emotivo de este aniversario lo protagonizó Alan Ruschel, quien anunció su retiro definitivo del futbol profesional a mediados de noviembre de 2026, a los 37 años de edad.

Ruschel fue el único de los sobrevivientes que logró volver a las canchas al máximo nivel tras superar una grave lesión en la columna que amenazó con dejarlo sin caminar. Regresó apenas ocho meses después del siniestro y, en la década posterior, disputó más partidos oficiales que antes de 2016, sumando etapas en el propio Chapecoense (donde fue campeón de la Serie B), Goiás, Cruzeiro, América Mineiro y Juventude, club en el que se formó y con el que se despidió el 14 de noviembre de 2026 logrando el ascenso a la Serie A tras vencer 2-0 a Botafogo-SP.

Alan Ruschel sobreviviente del accidente aéreo del Chapecoense en 2026 se retiró del futbol profesional IG: alanruschel

Por su parte, Jakson Follmann, tras la amputación de parte de su pierna derecha, se convirtió en embajador del club e incursionó en los medios de comunicación y la música, mientras que Neto se retiró en 2019 debido a las secuelas físicas y se integró a labores administrativas y de gestión deportiva dentro de la misma entidad.

La memoria eterna en la Arena Condá

En Chapecó, el recuerdo sigue intacto. El escudo del club conserva las dos estrellas incorporadas tras la tragedia: una en la parte superior, que acredita el título de la Copa Sudamericana 2016, y otra blanca dentro de la letra "F" de Futebol, en homenaje permanente a quienes perdieron la vida. A diez años de distancia, Chapecoense ya no busca ser el equipo que conmovió al mundo por el dolor, sino una institución que honra su memoria manteniéndose de pie.