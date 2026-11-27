Wesley Sneijder, ex jugador del Inter de Milán y subcampeón del mundo con la selección de Países Bajos fue victima de una estafa millonaria inmobiliaria en Turquía. Tras esos desafortunados sucesos, está subastando recuerdos y piezas históricas que lo acompañaron durante su carrera.

Entre los artículos más destacados de su colección, que ahora están a la venta, destacan su Balón de Plata de la Copa del Mundo 2010, la medalla de bronce del Mundial 2014, la camiseta que intercambió con Sergio Ramos al término de la final de Sudáfrica 2010, así como el balón con el que se disputó el encuentro entre Brasil y Países Bajos por los cuartos de final de la Copa Mundial de hace 16 años.

Estos son los precios de puja por los artículos deportivos de Wesley Sneijder

Balón de Plata del Mundial 2010: 19 mil euros

Medalla de bronce del Mundial 2014: 6 mil 200 euros

Balón de Brasil vs. Países Bajos, Sudáfrica 2010: 6 mil euros

Jersey de Sergio Ramos tras la final de Sudáfrica: 65 mil euros

¿En dónde los está subastando?

El ex mediocampista neerlandés puso a la venta dichos artículos a través de MatchWornShirt, una página web dedicada a las subastas en línea de distintos artículos deportivos que fueron utilizados o pertenecieron a jugadores profesionales. Además, cuenta con acuerdos con clubes como el PSG, Chelsea y AC Milan, quienes les facilitan la obtención de numerosos artefactos.

¿Qué otros futbolistas han recurrido a las ventas debido a malas gestiones económicas?

El ahorro es parte fundamental de la vida profesional, pues asegura un retiro digno y comodidades. Sin embargo, hay futbolistas que no supieron manejar sus riquezas, sus negocios fracasaron o fueron victimas de estafas como es el caso de Wesley Sneijder.

Cafú: el histórico lateral derecho brasileño destaca como uno de los mejores futbolistas de la historia, pues fue bicampeón del mundo con la Verdeamarela en 1994 y 2002. Sin embargo, perdió cinco propiedades millonarias debido a una empresa de representación de jugadores, misma que se fue a la quiebra.

Cafú con el trofeo de la UCL. Reuters.

Gordon Banks: considerado por muchos como uno de los mejores porteros de la historia del futbol, recurrió a lo impensable en 2001 para ayudar a su familia: vender su medalla de campeón del mundo, que consiguió con la selección inglesa en 1966. En aquel entonces, un comprador la adquirió por 124 mil 750 libras, dinero que utilizó para apoyar a sus tres hijos a comprar sus primeras casas.