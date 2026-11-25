El estado de ebriedad de María de Jesús Jaimes Zamudio, conocida como Marichuy, las declaraciones de ocho testigos y un dictamen pericial en materia de mecánica de hechos, elaborado por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, constituyen los principales elementos de prueba con los que la defensa de Gabriel Galván buscará revertir la sentencia de 11 años de prisión que le fue impuesta por el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con el dictamen elaborado por el sargento segundo Cruz García, adscrito a dicha unidad especializada de la Guardia Nacional, los resultados de la investigación forense permitieron concluir que la muerte de María de Jesús se produjo como consecuencia de una precipitación accidental desde un quinto piso.

Esta conclusión pericial contrasta con la hipótesis sostenida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), que durante el proceso penal planteó que la joven habría sido arrojada desde la ventana de su habitación.

En entrevista con Excélsior, Carlos Adolfo Cuenca Norberto, abogado del sentenciado, aseguró que existen elementos periciales y testimoniales que, desde su perspectiva, no fueron debidamente valorados por las autoridades judiciales y que apuntan a que la muerte de la estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ocurrida en 2016, pudo derivarse de una caída accidental.

De acuerdo con el abogado, la noche de los hechos, María de Jesús acudió a cenar con dos compañeras del Politécnico, un profesor y Gabriel. Posteriormente, el grupo decidió trasladarse a un bar, donde consumieron bebidas alcohólicas.

Cuenca Norberto explicó que, según las declaraciones de las jóvenes que acompañaron a Marichuy, la estudiante presentaba un aparente estado de ebriedad, situación que motivó que sus compañeros decidieran llevarla hasta su departamento.

El abogado cuestionó que las autoridades ministeriales no profundizaran en esta línea de investigación, pese a que las declaraciones de las estudiantes también referían que María de Jesús había convivido con otras personas en el establecimiento.

Foto: Especial

Aseguró que la fiscalía capitalina, no realizó las investigaciones pertinentes y no tomó en cuenta a los empleados del bar ni las personas con las que convivió aquella noche.

Otro de los puntos que la defensa pretende llevar ante un tribunal de alzada son las declaraciones de ocho testigos, entre ellos compañeras de escuela, compañeras de departamento, vecinas y la administradora del inmueble donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con la reconstrucción expuesta por el abogado, una vez dentro del departamento, María de Jesús se encerró en su habitación y posteriormente habría intentado salir por una ventana ubicada en el quinto piso.

Cuenca Norberto sostuvo que algunos de los presentes intentaron auxiliarla para que regresara al interior de la habitación, momento en el que se habría producido la caída.

Ninguno de estos ocho testigos lo señala”, afirmó el abogado, al referirse a la participación directa de Gabriel en la muerte de la estudiante.

La defensa cuestionó la valoración judicial de estas declaraciones, al considerar que aportaban información relevante sobre las circunstancias en las que Marichuy perdió la vida.

Dictamen determina que la caída fue accidental

Uno de los elementos centrales de la inconformidad de la defensa es el dictamen en materia de mecánica de hechos elaborado por la Guardia Nacional, cuya intervención fue solicitada por la propia jueza encargada del proceso para esclarecer las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con Cuenca Norberto, los especialistas de la institución federal concluyeron que la caída de María de Jesús desde el quinto piso fue accidental.

El abogado explicó que dicha conclusión coincidía con los primeros estudios periciales practicados por la entonces procuraduría capitalina, así como con los dictámenes aportados por la defensa.

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Sin embargo, tras una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que cuestionó la forma en que se inició la investigación, se practicaron nuevos estudios periciales que plantearon la posibilidad de que la estudiante hubiera sido arrojada.

La fiscalía y la asesoría jurídica de las víctimas indirectas sostuvieron esta última hipótesis durante el proceso penal.

De testigo a sentenciado

Durante varios años, Gabriel permaneció en calidad de testigo dentro de la averiguación previa; sin embargo, en 2023 fue detenido cuando trabajaba en una plataforma petrolera.

Su abogado rechazó que hubiera intentado evadir la acción de la justicia y aseguró que las autoridades ministeriales tenían conocimiento de su ubicación laboral.

Tras el proceso judicial, una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reclasificó el delito de feminicidio a homicidio doloso, al considerar que no se acreditaron las razones de género, también determinó la responsabilidad de Gabriel en calidad de coautor.

Ante esta resolución, Cuenca Norberto adelantó que presentará un recurso de apelación para buscar la absolución de su cliente, con el argumento de que existen contradicciones entre los dictámenes periciales y las pruebas testimoniales incorporadas al expediente.