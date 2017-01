En el limbo, la siembra de soya transgénica

CIUDAD DE MÉXICO.

Todo lo que rodea la siembra de productos transgénicos en México ha quedado en suspenso, pues sus efectos en la salud no han sido comprobados, existe una consulta pública pendiente y quien ha tenido la última palabra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anuló el permiso otorgado por la Sagarpa para la producción de soya en pueblos indígenas.

De acuerdo con una investigación realizada por Excélsior, el máximo tribunal del país sentenció que el permiso para la siembra no procedía hasta que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados hagan una consulta.

Sin embargo, de acuerdo con María Colín, asesora legal de Greenpeace, aunque la iniciativa de consulta está en etapa previa ya se dejan ver irregularidades durante su proceso.

A partir de los tres reportes de la misión de observación —conformada por más de 25 organizaciones no gubernamentales y académicos— reportan violaciones a los estándares internacionales. Parte de lo que estamos pidiendo es que se cumplan éstos”, declaró.

Además el consumo de estos productos no ha mostrado evidencia científica sobre sus beneficios o desventajas, empero, hay estudios que demuestran presencia de células cancerígenas en ratas que consumieron transgénicos.

EN SUSPENSO

A 13 meses de que la Suprema Corte anulara el permiso otorgado por la Sagarpa a la empresa Monsanto para producir soya transgénica en pueblos indígenas, las autoridades no han consultado a las comunidades de la península de Yucatán, Chiapas, Campeche y la planicie de la Huasteca, por lo cual no podrían emitir una nueva autorización para la siembra de ese cultivo.

Y es que en noviembre de 2015 el máximo tribunal resolvió que los pueblos y comunidades indígenas del país tienen derecho a ser consultadas en aquellos casos en que pueda actualizarse un impacto significativo, es decir, en aquellos casos en que actos administrativos, programas de desarrollo, proyectos o medidas puedan afectar su vida y entorno de manera relevante.

Los ministros señalaron que el permiso otorgado a Monsanto debía quedar insubsistente hasta en tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados lleven a cabo la consulta lo cual, 310 días después de la sentencia, no ha sucedido.

Sin embargo, la Corte optó por no profundizar en un punto relevante del caso que alegaban las comunidades indígenas quejosas: el derecho de toda persona a un ambiente sano, en razón de los posibles daños que podría causar al medio ambiente, y a los recursos naturales de la zona.

De acuerdo con los parámetros de la SCJN, la consulta debe cumplir con los siguientes requisitos: ser realizada de buena fe, en aras de tomar en cuenta la opinión de los pueblos consultados sin que se les pretenda engañar, o brindar información sesgada o parcial, por lo que no debe considerarse como una mera formalidad; debe realizarse antes de autorizar cualquier programa.

También exige que se realice libre de injerencias externas; las comunidades indígenas deben contar con la suficiente información que les permita discutir y tomar una posición respecto al proyecto consultado y el proceso mediante el cual se informa y consulta a los pueblos debe de ser en la propia lengua de las comunidades involucradas.

PROCESO IRREGULAR

Durante los últimos cuatro años la siembra de soya transgénica ha sido una práctica de agricultores en siete estados del país, hoy suspendida en dos entidades (Yucatán y Campeche) por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga a medir la viabilidad de su producción a través de la Consulta al Pueblo Maya.

El ejercicio está aún en etapa previa, pero la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya y organizaciones como Greenpeace señalan que el proceso de la consulta ha sido irregular.

Las violaciones señaladas refieren a que durante las sesiones con los pueblos indígenas se ha olvidado omitir el servicio de intérpretes en lengua maya; la falta de información clara y de procedimientos apropiados, como convocar sesiones con pocas horas de anticipación.

Además, que servidores públicos de Semarnat, Cibiogem y CDI “han realizado declaraciones sobre supuestos beneficios de la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán, que implica una violación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, entre otras.

La Misión está conformada por instituciones como el Colegio de Antropólogos de Yucatán, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Yucatán y Fundar.

Los estados donde se mantiene la siembra de soya transgénica son Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas y Quinta Roo.

ADVIERTEN RIESGOS

Organizaciones como Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) acusan que “el incremento de la frontera agrícola de soya transgénica se liga con el incremento de la deforestación en Campeche, y particularmente en el municipio de Hopelchén es dramática”.

Han muerto diversos animales y las comunidades quieren saber si los casos están vinculados con las fumigaciones de glifosato para la siembra de soya transgénica ¿Qué va a pasar con el glifosato en el tema de la salud humana? No se pueden dejar estas preguntas a la deriva en la Consulta”, apunta María Colín.

Alertan sobre el riesgo de la dispersión de semillas genéticamente modificadas durante fenómenos meteorológicos en la península de Yucatán; también que a partir de la siembra de soya transgénica las fumigaciones en avioneta se han incrementado de manera dramática.

—¿Por qué el interés de sembrar la soya transgénica?

—El interés radica en los subsidios que da el gobierno federal para la siembra de esta soya transgénica. No podría ser más económica si no hubiera subsidios fomentados por el gobierno federal, eso es claramente lo que está fomentando que los agricultores tiendan a la siembra de este tipo de semillas.

Por un lado hemos denunciado ante la Procuraduría General de Protección al Ambiente la siembra de esta semilla transgénica en un municipio donde no tiene autorización, que en este caso es el municipio de Campeche, del estado de Campeche, Monsanto nunca lo reportó en su solicitud y la autoridad, lamentablemente, dio un permiso para la siembra; por lo tanto, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad, esta siembra sería totalmente ilegal”, contestó Colín.

Un misterio para la salud

Los cultivos transgénicos no tienen estudios que comprueben si son perjudiciales para la salud, por lo que mientras no se sepa sobre sus alcances se corre un grave riesgo para la personas así como para otras semillas y animales

Donaji López Torres, maestra en biología experimental, detalló que sólo a largo plazo podría saberse con detenimiento si estos productos afectan.

No se han hecho estudios y aquí entramos en controversia, porque qué tan factible sería hacerlos en humanos, porque al final de cuentas si algo sale negativo, con afectación a la salud, eso no favorecería en cuestiones económicas, por ejemplo, a Monsanto”, manifestó.

López Torres recordó un estudio realizado con ratas en las que al término del mismo se presentaron células precancerosas, entre otras afectaciones.

Al término de su estudio observó que había células precancerosas que ya estaban afectadas, vio que los cerebros de los ratoncitos habían disminuido, al igual que el hígado, eran órganos atrofiados. El sistema inmunológico se vio afectado”.

En el caso mexicano enfatizó que, al menos en la soya, “aquí no dice si es transgénico o no, el consumidor no sabe o no puede decidir si comprarlo o no”.

Recordó las consecuencias que tiene la siembra del producto ejemplificando lo que sucede con productores del país que afirman que la siembra transgénica ha matado otras especies animales, como las abejas.

También se observó que la miel, en Yucatán, estaba contaminada con polen de soya transgénica, desde ahí hubo una consecuencia, porque esta miel se exportaba, principalmente a Alemania, y la Unión Europea le cerró las puertas a la miel”.

-Por Andrea Meraz

“Retroceso, que México no aproveche la tecnología para producir transgénicos”: Ariel Álvarez, genetista

En 20 años de uso comercial, el país está a la zaga a nivel mundial, entrampado en la indecisión de si sembrar o no, sostiene el investigador del Cinvestav

Por cuestiones legales y políticas, México está a la zaga en la producción agrícola de organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como transgénicos, sostuvo el doctor Ariel Álvarez Morales, investigador titular del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), unidad Irapuato.

En entrevista, el especialista en ingeniería genética dijo que en México hay una “legislación que permite el uso de transgénicos, que establece las condiciones mediante las cuales se puede usar, no es una ley que restrinja. Sin embargo, por muchas cuestiones fundamentalmente legales y diría yo, políticas, México no ha avanzado en el tema con respecto al resto del mundo”, dijo.

Álvarez Morales, al recordar que este año se cumplen 20 años que México empezó a utilizar de manera comercial los productos transgénicos, sostuvo que “estamos bastante atrasados respecto al resto del mundo”.

Como ejemplo se refirió a que Brasil es el segundo productor de transgénicos en el mundo, seguido de Argentina; y mencionó que Brasil ha generado sus propios productos creados por sus instituciones públicas.

De hecho –dijo el especialista–, la mayor superficie que se sembró el año pasado fue en Latinoamérica, prácticamente entre Brasil y Argentina superaron a Norteamérica en cuanto a siembra de transgénicos. Hay otros países, inclusive Honduras, que quieren ya utilizar esta tecnología, y en otros, como la India, están utilizando con mucho éxito el algodón transgénico; Bangladesh es líder en berenjena”.

Álvarez Morales informó que estos 20 años en el mundo se han sembrado cerca de 2 mil millones de hectáreas, mientras que en México difícilmente ha superado las 300 mil 400 mil hectáreas.

Sobre los productos que en México se están sembrando, el investigador se refirió primero al algodón.

Realmente el único que se siembra en México y que ha sido un éxito ha sido el algodón transgénico. Este algodón se siembra en el norte del país; es resistente a plagas de palomillas y ha logrado que, junto con el sur de Estados Unidos una buena parte de la zona se declare libre de gusano rosado.

PLAGAS E INSECTICIDAS

Y esto es importante porque México, antes del uso del algodón transgénico, había prácticamente decretado la desaparición de la industria de algodón por la cantidad de plagas que tenemos y la cantidad excesiva de insecticidas que se tenía que aplicar”.

Otro producto que se está empezando a sembrar es la soya, sobre la cual Álvarez Morales dijo:

La soya, que ahorita también tiene un problema legal, porque está sujeta a que se cumplan unos requisitos de una consulta pública que se tiene que hacer a los grupos indígenas que están en la región donde se pretende sembrar, que es fundamentalmente la península de Yucatán”.

A pregunta expresa de la forma en que se refería a la situación de México sobre el tema de los transgénicos sonaba a lamento, el especialista contestó:

Yo creo que cualquier atraso tecnológico, sobre todo cuando tiene que ver con posibilidades de asegurar nuestra independencia alimentaria o por lo menos proveer los alimentos básicos a una población en crecimiento continuo con limitantes y que en pocos años vamos a ver que tenemos problemas con el cambio climático, porque tenemos que adaptar a los cultivos, tenemos que ser más eficientes con el uso de la tierra, tenemos que dejar de tomar los bosques, tenemos que reducir la frontera agrícola, pero al mismo tiempo el suelo agrícola nos tiene que servir no solamente para producir alimentos, vamos a tener que producir, muy probablemente, biocombustibles, materias primas, inclusive algunos otros productos que sirvan para la industria, como la farmacéutica.

Entonces es un problema serio, y lo que siento que lo que tenemos como problema es una de las principales herramientas que nos puede ayudar a salir precisamente del problema, la estamos dejando atrás, no estamos aprendiendo a utilizarla, no hemos siquiera tomado nuestras decisiones, de si la queremos o no, si es bueno el maíz o no, porque lo hayamos hecho, sino solamente por la idea de que es mala, que trae consecuencias, por una serie de cosas políticas y legales que se le han buscado. Desde el punto de vista técnico-científico, realmente creemos que dejar a un lado cualquier cuestión tecnológica es un retroceso”, asegura.

-Andrés Becerril