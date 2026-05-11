Las redes sociales explotaron luego de que varios participantes del reality reaparecieran tras la final y compartieran mensajes, transmisiones y encuentros que desataron todo tipo de especulaciones. Luego de salir de La Mansi\u00f3n VIP, "Suavecito" reapareci\u00f3 en redes sociales y una de sus declaraciones r\u00e1pidamente comenz\u00f3 a dar de qu\u00e9 hablar entre los seguidores del reality. En un video, una persona le pregunt\u00f3: \u201c\u00bfCu\u00e1les son tus primeras o tus \u00faltimas palabras tras salir del reality?\u201d, a lo que el influencer respondi\u00f3: \u201cme arruin\u00e9 la vida\u201d, frase que inmediatamente desat\u00f3 una ola de reacciones- Muchos usuarios relacionaron sus palabras con la situaci\u00f3n sentimental que vive actualmente con Queen Buenrostro, ya que ambos ingresaron juntos a La Mansi\u00f3n VIP y durante gran parte del programa se mostraron cercanos, aunque tuvieron algunos desacuerdos. Sin embargo, el panorama cambi\u00f3 cuando Queen sali\u00f3 del reality y posteriormente ingres\u00f3 Kim Shantal, exnovia de Suavecito, situaci\u00f3n que encendi\u00f3 los comentarios en redes sociales. A partir de ese momento comenzaron las especulaciones sobre una posible reconciliaci\u00f3n entre ambos, pues dentro de la casa convivieron constantemente y los seguidores aseguraban notar qu\u00edmica entre ellos. Durante distintos d\u00edas se les vio bailando juntos, compartiendo momentos e incluso en algunas ocasiones "Suavecito" carg\u00f3 a Kim Shantal, escenas que alimentaron los rumores. Adem\u00e1s, algunos usuarios se\u00f1alaron que hubo momentos en los que ambos se alejaban hacia zonas donde no hab\u00eda alcance de c\u00e1maras, lo que increment\u00f3 a\u00fan m\u00e1s las especulaciones. Por otro lado, el m\u00e1nager de Naim Darrechi, Derek Trejo revel\u00f3 que Katy Cardona no pod\u00eda regresar a Colombia debido a que presuntamente perdi\u00f3 su pasaporte. Por esa raz\u00f3n, la influencer permanecer\u00eda algunos d\u00edas m\u00e1s junto a Naim, mientras logra resolver su situaci\u00f3n migratoria. Sin embargo, Katy Cardona tambi\u00e9n recibi\u00f3 una ola de cr\u00edticas luego de compartir fotograf\u00edas junto a Carlos Alberto. Las im\u00e1genes provocaron diversas reacciones entre usuarios, quienes recordaron que durante el programa habl\u00f3 en repetidas ocasiones sobre lo mucho que extra\u00f1aba a su hijo. Debido a ello, varios internautas le dejaron comentarios preguntando por qu\u00e9 no estaba con \u00e9l y asegurando que deber\u00eda ir a verlo, generando nuevamente debate entre los seguidores del programa. Otros de los participantes que reaparecieron tras su salida de La Mansi\u00f3n VIP fueron Maza-Clan y Aida Victoria, quienes compartieron una historia juntos en redes sociales. Agust\u00edn Fern\u00e1ndez habr\u00eda comentado que \u201calguien\u201d le dijo que Aida Victoria buscaba acercarse tanto a Maza como Sol \u00edntimamente, situaci\u00f3n que ella neg\u00f3 en su momento. Sin embargo, tras mostrarse juntos fuera del programa, las redes sociales retomaron aquellas declaraciones y comenzaron nuevamente las cr\u00edticas. Adem\u00e1s, varios usuarios tambi\u00e9n se\u00f1alaron a Maza, ya que durante el reality dijo que extra\u00f1aba a su esposa. Por ello, tras aparecer conviviendo con Aida Victoria, algunos internautas comenzaron a cuestionarlo y lanzaron comentarios asegurando que \u201cya le urg\u00eda ver a su esposa\u201d, haciendo referencia a las declaraciones que realiz\u00f3 dentro del programa. Durante la madrugada, Kim Shantal y Sol Le\u00f3n realizaron una transmisi\u00f3n en vivo a trav\u00e9s de redes sociales, donde dejaron entrever que ambas estar\u00edan solteras. Las influencers aparecieron juntas despu\u00e9s de la fiesta de La Mansi\u00f3n VIP y durante el live se mostraron \u201cenfiestadas\u201d, situaci\u00f3n que r\u00e1pidamente llam\u00f3 la atenci\u00f3n de sus seguidores. Varios usuarios comentaron que ambas se encontraban en un estado inconveniente debido a que continuaban de fiesta tras el reality e incluso se\u00f1alaron que aparentemente hab\u00edan consumido alcohol en la convivencia. Las especulaciones crecieron luego de que Sol Le\u00f3n diera a entender durante la transmisi\u00f3n que ambas se encontraban solas y lanzara comentarios relacionados con que \u201clas mujeres solas pod\u00edan\u201d, frase que muchos interpretaron como una indirecta sobre su situaci\u00f3n sentimental. Esto reaviv\u00f3 la pol\u00e9mica y las versiones de que posiblemente tanto Kim Shantal como Sol Le\u00f3n ya estar\u00edan solteras. Cuando ingresaron a La Mansi\u00f3n VIP, ambas manten\u00edan relaciones sentimentales. En el caso de Kim Shantal, sosten\u00eda un noviazgo que fue mencionado en distintas ocasiones, mientras que Sol Le\u00f3n manten\u00eda una relaci\u00f3n con su novio. Otra de las situaciones que llam\u00f3 la atenci\u00f3n fue que, presuntamente, Alex no habr\u00eda ido a recoger a Sol Le\u00f3n tras su salida. Esto provoc\u00f3 todav\u00eda m\u00e1s especulaciones, ya que algunos internautas relacionaron la situaci\u00f3n con la cercan\u00eda que Sol mantuvo dentro del reality con Maza Clan. De acuerdo con los comentarios que circulan en plataformas sociales, varios usuarios aseguran que entre ambos habr\u00eda existido alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n m\u00e1s cercana. cva*