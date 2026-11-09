Las calumnias al INE, cuando no manchan, tiznan…

A la meva Gloria gloriosa. Gràcies per tant, carinyet.

La vida se nos va, mientras nos perdemos en lo inmediato. Por supuesto que es importante desenmarañar la trama de corrupción al interior del INE, procesar a los responsables y señalar a quienes ocasionaron el daño; lo verdaderamente urgente, sin embargo, es recuperar la confianza en las instituciones electorales y asegurar la credibilidad de los comicios de 2027. El reto, en realidad, es enorme. Y el tiempo está encima.

El escándalo de Guadalupe Taddei ha sido un banquete para los medios de comunicación y las redes sociales: el momento de su aparición, la tensión generada por las entregas sucesivas en distintos medios, el contenido que no podía sino concitar una indignación genuina y creciente. La corrupción descarada, el reparto del botín y de las plazas, el morbo que —por fuerza— despertaría la relación afectiva entre el mayor proveedor del instituto electoral y la funcionaria que le soltó las riendas de la autoridad electoral a cambio de beneficios personales de toda índole. La reacción de las redes, la respuesta de los grupos opositores; el caos aparente, las investigaciones oficiales que pretenden vincular los actos de corrupción del presente con las decisiones administrativas del pasado. La discusión interminable, mientras el reloj sigue corriendo: en este momento, sin duda alguna, los dimes y diretes sobre quién nombró y confirió poder absoluto a la funcionaria pierden relevancia frente a los retos que enfrentamos como país. El sistema democrático que construimos entre todos, desde hace más de 30 años, podría morir el 6 de junio. Esto es, tan sólo, en 211 días.

El riesgo —hay que advertirlo— resulta inasumible: Guadalupe Taddei, a pesar de los entusiastas elogios a su arribo, no es sino una ficha dispensable en un ajedrez mucho más amplio. La postura oficial, en este momento, es que la relación entre las empresas implicadas en la trama y el instituto se remonta a casi tres décadas atrás: esto sería suficiente, según la titular del Ejecutivo, para extender la sospecha hasta los titulares anteriores, a pesar de las auditorías aprobadas y los aún pendientes escándalos de alcoba de la funcionaria defenestrada.

La llamada 4T está dispuesta a permitir que Taddei pise la cárcel, siempre y cuando Córdova, Ugalde y Valdez la acompañen en su presidio: la pérdida de credibilidad del árbitro electoral, de darse el caso —y lo saben bien—, sería suplantada de inmediato por la persona que el día de hoy no sólo es identificada con la entrega de apoyos sociales, sino que goza del 70% de popularidad a pesar de la difícil herencia de su predecesor. ¿Qué pasará cuando la titular del Ejecutivo logre el consenso popular sobre el INE como una institución podrida —ya fuese desde hace 3, 12 o 30 años— y Guadalupe Taddei tan sólo una víctima de componendas anteriores? La suerte del órgano electoral, al parecer, podría estar echada.

“La calumnia, cuando no mancha, tizna”, solía repetir el expresidente López Obrador con indiscutible conocimiento de causa. “Al diablo las instituciones”, amenazaba desde hace años quien convirtió al árbitro que legitimó su propia elección en un enemigo personal. El sueño más íntimo del exmandatario parecería estar a punto de cumplirse, aunque haya perdido el control sobre su resultado: tras la debacle que se avecina en el INE, en cuya sordidez la oposición y los medios se siguen regodeando, la autoridad electoral que surja después de todo el proceso responderá a una sola persona. El poder, parece haber olvidado Andrés Manuel, una vez que se comparte se ha perdido para siempre.

La vida se nos va, mientras nos perdemos en lo inmediato. El escándalo de Guadalupe Taddei ha sido jugoso en vistas para los medios y likes en redes sociales, pero al mismo tiempo nos aproxima a la catástrofe. “Si me pasa algo a mí, tú y tu puto INE se van a la chingada”, advirtió el contratista favorito de la funcionaria en alguna de las grabaciones. En el paquete, por desgracia, también va incluida nuestra democracia.