Cada vez hay más personas que se resisten a vacunarse contra covid-19, bajo el argumento de que ya recibieron hasta tres dosis y consideran que están protegidas. Sin embargo, para especialistas como Fortino Solórzano, de la Academia Nacional de Pediatría, todavía existen mitos y desinformación en torno a este virus.

El especialista en pediatría e infectología reconoce que no se sabe cuántos anticuerpos conserva la población ni si son suficientes ante las nuevas variantes. Incluso, advierte que estas variantes podrían recuperar de forma impredecible una agresividad similar a la de la pandemia.

Por ello, insiste en que la población, particularmente bebés, niños y personas con enfermedades crónicas, se vacune cada año, preferentemente en otoño e invierno.

Y ofrece un dato para quienes creen que covid-19 ya no es una amenaza: este año se han registrado 3 mil 150 casos y 130 defunciones en lo que va de la temporada invernal. Además, hay 114 mil 939 casos sospechosos.

Covid-19, asegura, no es una infección leve y continúa provocando muertes. De ahí que reitere la importancia de mantener al día la vacunación. A diferencia de la influenza, asociada con el invierno, covid-19 se comporta distinto: sus contagios pueden aumentar en cualquier época del año y, como ocurre ahora, adelantarse al frío.

Desde octubre, las autoridades sanitarias pusieron en marcha la Campaña Invernal 2026-2027, cuya meta es aplicar 35 millones de vacunas contra la influenza, de Sanofi, y 12 millones contra covid-19, de Moderna y Pfizer.

Entre los avances de esta campaña destaca la posibilidad de vacunar contra covid-19 a niños desde los seis meses hasta los cinco años con el biológico de Moderna, un grupo que antes no tenía acceso a esta vacuna.

La realidad es que, superada la emergencia sanitaria, gran parte de la población ha dejado de ver al covid-19 como una amenaza y olvidó vacunarse.

Sin embargo, el comportamiento del virus y las cifras oficiales demuestran que es un problema de salud pública.

Por ello, se requieren más campañas gubernamentales que informen sobre la vacunación y garantizar que las dosis estén disponibles para todos, algo que hoy no ocurre.

ABATELENGUAS

Para muchas personas en México, realizarse un estudio médico puede representar un sacrificio económico difícil de solventar, aun cuando se trata de algo vital para detectar a tiempo enfermedades y tratarlas. De ahí la importancia del papel que ha desempeñado Salud Digna durante los últimos 23 años en nuestro país, al ofrecer estudios de laboratorio con equipos de alta tecnología y a precios accesibles.

Por ello, es muy acertado el reconocimiento que recibió Jesús Vizcarra Calderón, fundador de Salud Digna, por parte de la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM),por su trayectoria humanística y su contribución a favor de la salud de millones de mexicanos. ¡Enhorabuena!

BAJO EL MICROSCOPIO

Hace un año tuve la oportunidad de viajar a Shenzhen, China, donde conocí algunos hospitales públicos de esa nación, que son muy impresionantes. Hoy veo que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recientemente viajó a esa ciudad asiática, ha anunciado que buscará impulsar la instalación de un hospital con inteligencia artificial en nuestro país.

No está mal la idea; al contrario, qué bueno que se promuevan este tipo de iniciativas. Sin embargo, la realidad es que, para llegar a tener hospitales como los que actualmente existen en China, México necesita dar un giro de 180 grados en materia de salud. Para empezar, en China se da prioridad a la prevención y al cuidado de la salud, además de que han desarrollado una tecnología médica de alto nivel. Por otro lado, en México todavía son pocos los hospitales públicos que cuentan con robots quirúrgicos de alta tecnología.

Sin duda, todavía hay un largo camino por recorrer para que México alcance los niveles de desarrollo tecnológico y de atención médica que hoy tienen países como China.