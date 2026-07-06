Oposición festeja la derrota de la Selección

El futbol suele desnudar aquello que la política intenta ocultar. El Mundial volvió a demostrar que cuando juega México desaparecen, por un instante, las diferencias ideológicas y sociales. Millones de mexicanos se reconocen en una sola bandera, un solo escudo y un solo himno. Por ello tuvo un profundo significado el gesto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al entregar boletos del Mundial a mujeres futbolistas y decidir vivir los encuentros desde distintos puntos de la Ciudad de México y del municipio de Nezahualcóyotl, rodeada de familias, en lugar de hacerlo desde la comodidad de un palco. El mensaje fue claro: el futbol pertenece al pueblo.

También merece un amplio reconocimiento la extraordinaria participación de la Selección Nacional y de su director técnico, Javier Aguirre. México compitió con orden, carácter y talento frente a las mejores selecciones del planeta. Más allá del resultado final, el equipo devolvió el orgullo a millones de mexicanos y recordó que el deporte también fortalece la identidad nacional. Las calles hablaron por sí solas. Desde Monterrey hasta Guadalajara y la Ciudad de México, familias enteras salieron a celebrar. Mexicanizamos al mundo con nuestra música, gastronomía, hospitalidad y alegría. El Mundial confirmó que México no sólo organiza grandes eventos: los convierte en una fiesta popular.

El torneo también representó una extraordinaria oportunidad económica. Se estima la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes y una derrama superior a 3 mil millones de dólares, con estimaciones del sector comercial que elevan el impacto económico total hasta 11 mil millones de dólares. Aerolíneas, transporte terrestre, hoteles, renta de vehículos, restaurantes, mercados, comercios, museos, centros culturales, espectáculos y servicios turísticos participaron de un movimiento económico que benefició a miles de empresas y trabajadores mexicanos. El mundo descubrió nuevamente a un país con más de siete mil años de historia, una gastronomía reconocida internacionalmente y una riqueza cultural incomparable.

Sin embargo, mientras México abría sus puertas al mundo, buena parte de la oposición insistía en anunciar exactamente lo contrario. Durante meses pronosticó caos, violencia, colapso logístico, inseguridad e incapacidad para recibir a millones de visitantes. Algunos de sus comentaristas magnificaron conflictos y protestas con la intención de convertirlos en la imagen dominante del país, apostando a una narrativa de fracaso que, simplemente, no ocurrió.

La realidad terminó imponiéndose. Los visitantes llegaron, los partidos se realizaron, las ciudades respondieron y México mostró capacidad institucional para organizar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Quedó claro que el pesimismo permanente nunca sustituyó a los hechos.

La paradoja fue observar a varios de esos mismos personajes publicando fotografías desde los estadios, presumiendo su presencia en los partidos, mientras millones de mexicanos celebraban desde plazas públicas, restaurantes y calles convertidas en verdaderos estadios populares.

La eliminación de la Selección fue recibida con tristeza, pero también con orgullo por el esfuerzo realizado. Hubo, sin embargo, quienes parecieron convertir esa derrota deportiva en motivo de satisfacción política. Confundieron deliberadamente el resultado de un partido con el desempeño de un gobierno, como si la camiseta nacional tuviera partido político.

La democracia necesita una oposición crítica, no una oposición que apueste al fracaso de México para obtener rentabilidad electoral. El Mundial dejó prestigio internacional, turismo, inversión, empleo y una extraordinaria promoción de nuestra cultura. La Selección cayó con dignidad. Quienes parecieron celebrar esa derrota fueron otros. Y quizá ésa sea la metáfora política más elocuente de nuestro tiempo: cuando el resentimiento pesa más que el patriotismo, se termina jugando en contra del propio país. En términos futbolísticos, esa actitud vuelve a colocar a la oposición fuera de lugar y cada vez más lejos del ánimo popular.