Repensando Cuba

El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, declaró, sobre los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que no cambiará la política de ese país hacia Cuba. “No hemos tenido ningún indicio de cambio”, afirmó el embajador. “Espero que ese mismo pueblo que votó el martes contra el aventurismo también se oponga a una agresión militar a Cuba”. “Ayer se desarrolló en Cuba un ejercicio de defensa… de las autoridades, de los órganos de dirección ante una posible invasión”. La dirección política de Cuba es muy sofisticada. La dirección cubana sabe perfectamente que no habrá una invasión militar estadunidense a la isla, y menos en tiempos del fiasco trumpiano en Irán. Anuncian desde hace años la inminencia de la invasión estadunidense para obligar “al pueblo cubano y su partido” a hacer ejercicios militares para efectos de control social interno. La declaración del embajador Martínez hace honor a esa tradición de asustar con la amenaza de invasión para mantener el control interno. Lo importante de la declaración del embajador me confirma que la otrora sofisticada dirección política cubana no tiene una oferta sobre cómo hacer frente a la crisis social y política apocalíptica que enfrenta la isla aparte de la consigna de “resistir”. No están imaginando opciones más allá de entregar Cuba a los designios de Washington o resistir los embates del embargo “hasta el último soldado”. Su proyecto de nación se ha convertido en un heroico y poco convincente “resistir”.

El régimen endurece su control social interno, tarea facilitada porque no ha permitido el florecimiento de una sociedad civil amplia e independiente en la isla. En Cuba existe una oposición, pero soterrada y arrinconada en un lugar que no le permite crear conciencia y opinión. Yoani Sánchez puede ser apresada y obligada al destierro en su domicilio, y no se presentan contingentes sociales apoyándola frente a su edificio, como se esperaría en un país con una sociedad civil organizada. Estados Unidos le exige a Cuba que democratice su sistema político, que modifique su Constitución para permitir el pluripartidismo y que abra la economía socialista a una de mercado, con libertad de competencia. Esas exigencias son rechazadas por la dirección cubana.

El resultado de este empate (EU seguirá ahogando la economía y la sociedad cubanas, mientras Cuba desafía al vecino sin ofrecer alternativa al ahogo) es un progresivo estancamiento de Cuba mientras se endurece el control interno. Las rebeliones internas son nocturnas, secretas, con fogatas de basura en los callejones y cacerolazos anónimos. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, Mijaíl Gorbachov ofreció a la Unión Soviética un camino para transitar del socialismo al capitalismo. Implementó la política de Perestroika (una ruta hacia una economía de mercado) y de Glásnost (un modelo de transición hacia una sociedad pluralista y democrática).

Me parece que Gorbachov señaló el camino que debe seguir Cuba. Es cierto que Fidel, Xi y Putin han reprobado la decisión de Gorbachov. Pero hoy Rusia es un país capitalista, con mercado y elecciones, con indudables fallas. En vez de estar quieto, resistiendo a que llegue el colapso total del país, la dirección política tendría que ser audaz, dejar de temer el cambio e implementar su propia Perestroika y Glásnost. Es correcto lo que dice el embajador Martínez: Washington no va a variar su política hacia la isla. Si Cuba decide no hacer cambios profundos por sí mismo y se dedica a “resistir”, entonces el desenlace es claro. Washington llegará, no con armas, sino con comida para recoger los restos que quedaron del experimento revolucionario cubano.

O se transforma Cuba por decisión propia o la realidad impondrá un cambio incierto e impuesto desde afuera. Es hora de decidir.