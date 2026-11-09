La fascinación derrumbada

Hay un patrón casi poético en la historia mundial de la tecnología: la fascinación desmedida por la próxima panacea, el desfile de capitales empujando una narrativa mesiánica y, finalmente, el brusco aterrizaje en la realidad.

Pasó cuando el ferrocarril prometía acortar los continentes a finales del siglo XIX, se repitió a las puertas del nuevo milenio con la fiebre de las dotcom y, un par de lustros después, el mercado inmobiliario nos demostró lo amargo que sabe un apalancamiento financiero fuera de control.

Hoy, la inteligencia artificial parece estar coqueteando peligrosamente con ese mismo abismo, aunque aparentemente las elecciones en EU le dieron el pequeño empujoncito a este desarrollo tecnológico que debía haber caído desde hace un año por su mal modelo de negocio, las falsas promesas y el financiamiento circular entre las empresas desarrolladoras en todas las vertientes.

Paul Krugman, uno de los analistas económicos más respetados en Estados Unidos, presentó este fin de semana un análisis implacable que retumba fuerte entre los pasillos de Silicon Valley y los cuartos de máquinas donde se enfrían miles de servidores.

La pregunta ya no es si la IA transformará el mundo —sabemos que lo hará en unos años y que su potencial técnico es evolutivo—, sino si la arquitectura financiera que sostiene este auge megalómano de centros de datos y GPU es sostenible a corto plazo. Spoiler: las matemáticas empiezan a no cuadrar.

No se trata de descalificar la innovación. Nadie duda del salto técnico. El dilema es puramente macroeconómico: el volumen de gasto de capital (Capex) que están inyectando los gigantes de la industria no está encontrando, ni de lejos, un retorno de inversión (ROI) equiparable en la economía real. La brecha entre la expectativa y el balance contable se ha vuelto abismal. Muchos vendieron humo, y los que compraron el discurso hoy no saben dónde meter la cabeza y siguen pensando que las empresas como OpenAI y Anthropic están por sorprendernos a todos con descubrimiento nunca antes vistos.

Pero qué pasa cuando la confianza flaquea en los mercados: el castigo es inmediato. Una caída de 27% desde máximos históricos en los gigantes de la nube y el disparo en el costo de los seguros contra impago (CDS) de los bonos corporativos del sector no son meros “ruidos de pasillo”. Son las primeras fisuras visibles en el cristal de una burbuja que se viene desinflando desde hace unos meses.

Krugman evita entrar en el debate estéril de si la chispa ya saltó hoy o saltará mañana, prefiere enfocarse en lo verdaderamente decisivo: si la burbuja de la IA revienta, ¿qué terreno nos queda pisar?

La respuesta que nos deja el Premio Nobel de Economía es tan sobria como inquietante. Las consecuencias macroeconómicas de un nuevo colapso económico de esta magnitud no nos tomarán por sorpresa en la teoría, pero sí en el impacto social: una recesión inevitable que llevará al fin abrupto del ciclo de inversión del sector tecnológico, lo que arrastrará consigo la demanda agregada. La economía no absorbe un freno de mano de este calibre sin raspar los frenos.

Peor que en el 2000. Si bien la crisis de las dotcom dejó cicatrices, la concentración actual de capital en unos cuantos oligarcas sugiere que el daño colateral en la economía real podría superar al golpe tecnológico de finales de los años 90.

La trampa de la recuperación lenta. Aunque la contracción económica pudiera ser técnicamente breve, las lecciones del pasado enseñan que las posburbujas dejan balances dañados. La recuperación no será en “V”, sino una caminata lenta y pesada, con cifras de desempleo elevadas durante varios años.

La inteligencia artificial generativa –dejemos en claro ese aspecto de que es generativa– ha demostrado ser una herramienta útil, pero los mercados financieros siguen operando con las mismas pasiones y torpezas de hace un siglo. Nos vendieron la idea equivocada de que los algoritmos habían dejado obsoletos los ciclos económicos tradicionales.

Como señala Krugman hoy, mientras los inversores miran hacia abajo y descubren que llevan tiempo caminando sobre el aire, la historia nos recuerda su regla de oro: cuanto más alta es la especulación, más larga y fría es la sombra de la caída.