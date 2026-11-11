Para Stephen Miller, México no es socio; es país a someter

MCALLEN, Texas.— El verdadero poder en Washington rara vez reside en las oficinas de protocolo; habita en el pasillo que conduce directamente al Despacho Oval. La asunción de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca —en sustitución de Susie Wiles, quien ocupaba el cargo desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump— no es un ajuste en la nómina. Para México, esta designación representa una alerta sísmica en la arquitectura de la relación bilateral.

Quien desde el lunes ostenta el mando operativo de la agenda interna y la seguridad nacional del presidente estadunidense no es un diplomático especializado en el consenso, sino un ideólogo combativo que entiende la frontera sur como una trinchera geopolítica de primera línea. Miller ya estuvo detrás de la política migratoria de “tolerancia cero” y restricción de visados en 2018. Su llegada al puesto más alto del personal de la Casa Blanca se interpreta como una reafirmación de las posturas más beligerantes de Trump, a pesar de la derrota sufrida en las elecciones de la semana pasada.

Para medir el peso real de este nombramiento basta acudir a Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, el revelador trabajo periodístico en el que Maggie Haberman y Jonathan Swan documentan las entrañas del poder durante el segundo mandato de Trump. Los autores no presentan a Miller como un simple redactor de discursos inflamatorios o asesor marginal, sino como el motor operativo de la administración y la voz que susurra al oído presidencial cuando las instituciones intentan contener sus impulsos. Detallan cómo construyó una red interna para sortear la burocracia federal y concentrar el mando en el Ala Oeste. El libro señala que Miller “entendió mejor que nadie en el gobierno que la política de Trump no se desarrollaba mediante el consenso interinstitucional habitual, sino capturando la atención inmediata del presidente y convirtiendo sus instintos políticos más puros en directivas ejecutivas vinculantes”.

Las referencias sobre México son escalofriantes por su pragmatismo coercitivo y frialdad táctica. Haberman y Swan relatan las discusiones a puerta cerrada en las que Miller defendió presionar al gobierno mexicano mediante amenazas de aranceles punitivos para convertir al país en dique de contención de la migración centroamericana. Los autores también revelan cómo el ideólogo impulsó la militarización permanente de la frontera sur de EU mediante decretos de emergencia nacional y promovió incursiones unilaterales contra los cárteles del narcotráfico, sin reparar en la soberanía mexicana ni en las reglas básicas de la diplomacia bilateral.

En las palabras de los autores, “para Stephen Miller, México nunca fue un socio al que consultar, sino un punto de presión estratégica al que someter hasta que cediera a las exigencias de Washington”. Que una figura con este historial asuma el control estratégico del gabinete y la jefatura del personal presidencial significa que la retórica más dura del trumpismo cuenta con una vía libre de ejecución. Miller ha perfeccionado el arte de traducir el resentimiento político en normas ejecutivas aplicables desde el primer minuto en el gobierno. Conocedor al detalle de las grietas del sistema legal estadunidense, su gestión seguramente estará orientada a institucionalizar esquemas de deportación masiva y a imponer acuerdos asimétricos a los países vecinos sin espacio para la negociación tradicional.

México no puede darse el lujo de la ingenuidad ni del pasmo político. Frente al ascenso formal de Miller en la estructura de mando en Washington, la diplomacia de las buenas intenciones, los gestos corteses o las sonrisas en las cumbres multilaterales resultarán del todo insuficientes para contener la presión. La Casa Blanca cuenta hoy con un operador implacable dispuesto a tensar la cuerda al límite en materia de comercio, migración y seguridad interior. Comprender la psicología política de quien diseña el rumbo del gobierno en Washington es el primer paso, y acaso el más urgente, en la preparación para la recta final de la presidencia de Trump, a la que quedan dos larguísimos años.