De la infalibilidad a la transparencia

El anuncio del Vaticano sobre la salud de León XIV vuelve a poner sobre la mesa una vieja constante en la historia de la Iglesia: la tensión entre la fragilidad biológica del Pontífice y las responsabilidades espirituales y políticas que exige el trono de San Pedro.

La confirmación de que León XIV padece un adenocarcinoma pulmonar —luego de ser operado ayer en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho— marca un punto de inflexión en la política informativa de la Santa Sede. Deja al descubierto la vulnerabilidad del obispo de Roma y confirma que el secreto médico papal forma parte del pasado.

Durante siglos, los achaques de los Papas se trataron como asuntos de Estado bajo un hermetismo absoluto. Las enfermedades graves se veían con recelo porque podían detonar una crisis de gobernabilidad o inestabilidad geopolítica. Los cronistas de la era previa a la medicina moderna se limitaban a registrar “fiebres consumitivas” (Inocencio XI), “llagas incurables” (Pío VIII) o un genérico desgaste físico para dar cuenta del final de un pontificado.

Vale la pena acotar que, a lo largo de dos milenios, prácticamente todos ellos han terminado en la muerte del Papa. Sin embargo, hasta muy entrado el siglo XX nunca se hablaba de males específicos. Eso era en parte por las limitaciones diagnósticas del momento, pero sobre todo para preservar la imagen de fortaleza asociada al poder papal.

Ese hábito de opacidad empezó a fracturarse a mediados del siglo pasado con Juan XXIII. En septiembre de 1962, a las puertas del Concilio Vaticano II, el Papa Bueno fue diagnosticado con cáncer de estómago. Para no alarmar a la feligresía ni descarrilar la cita conciliar, llevó el padecimiento en silencio. Soportó dolores agudos en la intimidad de sus aposentos mientras encabezaba las primeras sesiones del histórico encuentro. Angelo Giuseppe Roncalli terminaría sus días sin concluir la que consideraba una “puesta al día” de la Iglesia. Al morir, en junio de 1963, el origen de su enfermedad se volvió de dominio público, convirtiéndose en el primer antecedente documentado de un cuadro oncológico en la cima de la Iglesia contemporánea.

Años después, el prolongado deterioro de Juan Pablo II mostró una forma distinta de afrontar lo que el dolor hacía en su cuerpo. Aunque no padeció tumores malignos, el Pontífice polaco convivió públicamente con el Parkinson, las secuelas del atentado de 1981 y severos problemas articulares. Convirtió la clínica Gemelli en una suerte de subsede vaticana y decidió no ocultar las huellas físicas del paso del tiempo.

Francisco continuó por esa línea al someterse a cirugías intestinales y tratamientos respiratorios sin esconder las limitaciones de la edad. Sin embargo, el caso de León XIV introduce un matiz nuevo: la detección de un cáncer pulmonar en etapa temprana, comunicado con precisión clínica tras una cirugía programada, habla de una administración de la información mucho más serena y profesional.

El episodio invita a pensar en cómo la sociedad contemporánea encara la vejez y la enfermedad. En una época inclinada a rendir culto a la juventud, la productividad y la eficacia, la imagen de un Papa convaleciente rompe con la inercia del entorno. Recuerda que la autoridad moral y el liderazgo espiritual no dependen del vigor físico, sino del temple y la claridad de juicio.

El cáncer diagnosticado a León XIV ubica al papado en el terreno de lo cotidiano. Lejos de minar su autoridad, la franqueza y sencillez con que se ha expuesto el caso permite a los creyentes acercarse a la figura del Pontífice desde la empatía y la comprensión de la salud compartida.

El liderazgo en la Iglesia no necesita aparentar una salud de hierro para sostener su credibilidad. La experiencia demuestra que la solidez de la institución estriba en la capacidad de sus cabezas para gobernar con lucidez, aun cuando el cuerpo flojea. León XIV inicia su recuperación bajo la mirada de una opinión pública que comprende que, en el solio pontificio, el peso del cargo siempre ha convivido con los límites de la propia naturaleza.