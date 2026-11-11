Nuevos lujos VIII. Criterio propio

¿Quién sería lo bastante insensato para morir sin haber dado al menos la vuelta a su cárcel?

Marguerite Yourcenar

En un mundo donde nos invade cada día más la insensatez, valdría la pena analizar la riqueza de la que estamos hechos. Se lo digo, mi querido lector, porque me sorprende el desparpajo con el que algunos desaprovechan la libertad de elegirse y elegir. Y es que la masa, la inclusión, la pertenencia, el arraigo y el reconocimiento o su necesidad otorgan —aunque sin mucho sentido lógico— una especie de seguridad que resulta casi intimidatoria y prepotente para quien nunca se consideró a sí mismo y alguien ajeno llega a hacerlo.

Ya lo decía el historiador británico Lord Acton: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Y no hablo de política, que cabría. No, hablo de la capacidad del ser humano de ensalzarse ante la mimetización con los otros, y de cómo esos otros toman el control absoluto de sus mentes y de sus acciones sin que medie más reflexión que la ciega obediencia. Y el problema no es quien ostenta el poder, sino a quién se lo damos para que tenga cabida hasta esas inmediaciones tan personales, como lo es el pensar, el decidir y el actuar. El problema va más allá del poder, se centra en el creer a ciegas. El anular su propio criterio. Y vaya si se trabaja en todas las esferas el doble discurso de la libertad: se es libre mientras se piense como dicta el que dicta, lo que dicta y cómo lo dicta. Esto ocurre en las familias, en los entornos empresariales, en el marketing, en las redes...

Lo que olvidan estos empoderados de la insensatez es que se están perdiendo del mayor privilegio de los seres humanos: pensar. Hacerlo libremente sin que nadie sepa lo que uno piensa. Se nos olvida que en nuestra mente poseemos nuestra propia tribuna y nuestro propio tribunal. Podemos incluso emitir sentencias y dejar de creer en todo lo que nos han dicho que era, que somos o que seríamos y transformarlo de raíz por cualquier innovación que deseemos más prudente, lógica y coherente con nosotros mismos y la realidad. En fin, que poder, podemos, y el poder también lo tenemos. Así que no, el poder no es el problema, es a quién se lo otorgamos para ser tribuna y tribunal de nuestro propio pensamiento y acción.

Así es como el criterio propio se vuelve un lujo casi inaccesible porque se necesita más valentía, rebeldía y coraje para conservar ese privilegio de pensar por uno mismo, del que se necesita para ser un empoderado fanático de la insensatez. El criterio propio es el placer de pensar con claridad y decidir desde una perspectiva reflexionada, libre y responsable que nos permita circular por este mundo sin miedo a poseer una identidad y una personalidad propia, coherente y alineada con nosotros mismos, con nuestros principios, valores, propósito e intención. El pensamiento crítico es el elemento fundamental para acceder a ese privilegio y se trata de pensar de manera disciplinada y consciente, no es sólo una opinión, sino de examinar, estudiar y plantear con claridad, exactitud, relevancia, profundidad lógica e imparcialidad las razones que sostengan fehacientemente lo que creemos. Pensar de manera crítica no es desconfiar de todo, sino ajustar el grado de confianza a la claridad de las evidencias. Por eso hay que tener un ojo clínico para la información, la interpretación, los conceptos en análisis, los supuestos, los puntos de vista y las consecuencias.

Lo asumo, visto así, el criterio propio resulta una operación casi de física cuántica para la inmediatez en la que vivimos, quizá por eso no guste y se prefiera seguir las diligencias de las mayorías, los resúmenes de la IA o el análisis hecho por otros. A mí me sigue entusiasmando el pensar, conocer otros criterios, compartirlos y tejer relaciones de respeto entre individuos, estilos de pensamiento, de vidas y de experiencias, riquezas todas ellas diferentes, incalculables y maravillosas. Como siempre le digo, usted elige…