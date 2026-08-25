De sueños y realidades

Hace muchos años, al finalizar la década de los 80, así como en los inicios de los 90, el famoso ciclista de Monterrey, Nuevo León, Raúl Duende Alcalá, empezó a destacar notablemente en el ámbito internacional del ciclismo, a la par, comenzamos a

soñar que Mexico sería protagonista en el deporte de las bicicletas, algunos siguieron sus pasos en Europa, sin lograr lo que el apodado Duende, sin embargo, y en otra escala, también dejaron huella, me refiero a los tlaxcaltecas, Miguel Arroyo y Julio Alberto Pérez Cuapio.

Por innumerables razones, casi todas de la mano del desorden y la corrupción, el ciclismo de nuestro país dejó de generar los talentos que nuevamente representaran a nuestro país en las grandes ligas del ciclismo de ruta, situación que gracias a la creación del proyecto AR Monex, así como la reciente formalización de la UCM, la unión ciclista de México, encabezada por Bernardo de la Garza, la perspectiva del deporte de las bicicletas comienza a brillar cada vez con mayor intensidad.

La irrupción del egresado del AR Monex, Isaac del Toro, ha sido un sueño cumplido, pues nos sorprende y hace festejar a toda la afición al deporte de nuestra nación con demasiada frecuencia, con triunfos de gran importancia que ponen en alto al deporte mexicano.

Seguirá dándonos muchas satisfacciones, es ya uno de los mejores deportistas nacidos en territorio nacional de la historia y, lo que es aún mejor, es todo lo que llegará en el futuro, pues a sus tan sólo 22 años, seguramente nos llenará de alegrías por sus triunfos, es una maravilla.

La mejor noticia es que el hecho de tenerlo brillando al más alto nivel ha generado una racha muy positiva para el ciclismo nacional, nada menos la semana pasada vimos triunfar, una vez más, al Torito en la Vuelta a Alemania, y sin hacer mucho ruido, en esa misma prueba, Edgar Chucky Cadena, logró finalizar en el décimo lugar, ahora como miembro del equipo alemán Storck-MRW BAU, un fantástico resultado del también emanado del proyecto AR Monex, una fantástica historia de éxito.

Vale la pena mencionar el hecho de que México nuevamente está representado en la actual Vuelta a España, pues el nacido en Guadalajara, Jalisco, César Macías, participa como miembro del equipo Burgos Burpellet BH, una enorme noticia, pues, a sus 22 años, también tiene todo el panorama por delante. Sin duda pareciera un sueño hecho realidad el contar con este gran momento para el ciclismo mexicano, es una alegría total.

¡A disfrutar que vienen innumerables satisfacciones más!