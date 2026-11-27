El arresto de Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, demostró que más allá de las declaraciones de Donald Trump, existe la coordinación de la Defensa Nacional con el Comando Norte sin subordinación. Que ya no hay más abrazos, no balazos y que México sí combate al crimen organizado. Esta misma coordinación llevó, en febrero pasado, a la captura y muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, además de otros 200 objetivos primordiales que han sido detenidos o eliminados.

La Operación Centella, ocurrida el pasado viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, que terminó con la detención de El Chapo Isidro, es muestra de esa coordinación. Fue ejecutada quirúrgicamente por fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la GN con el apoyo de inteligencia de EU.

Un video muestra los momentos en que Murciélagos y Lobos ingresan al departamento donde se ocultaba el líder criminal. Se movieron en la oscuridad. Sometieron la seguridad del capo hasta llegar a la habitación donde se encontraba. Con las manos en alto, el narcotraficante se rindió y tiró al suelo. Otros elementos detuvieron a Germán Gálvez Meza, Serafín, segundo al mando de la estructura; a Luis Ortiz Murillo, operador financiero, y a Pánfilo “N”, operador logístico.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que en el operativo participaron 361 elementos; seis helicópteros artillados, cinco de ellos UH-60 Black Hawk y uno EC-725 Cougar. Cinco T-6C Texan, dos de transporte pesado y una Plataforma IVR. Reconoció que se contó con el trabajo coordinado de inteligencia del Comando Norte de EU, con autorización expresa del gobierno de México, por lo que no hubo ninguna violación a nuestra soberanía.

Se realizó vigilancia aérea permanente con drones y en tierra intervinieron elementos de la Fuerza Especial Conjunta, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la GN, fusileros paracaidistas, tropas de infantería, artillería y Fuerzas Especiales asignados a Sinaloa. No fue una acción improvisada. Con tecnología e Inteligencia de EU en el rastreo en tiempo real y el trabajo de campo de analistas militares mexicanos, quienes interceptaron comunicaciones y reconstruyeron rutinas de El Chapo Isidro. Fueron tres meses de inteligencia compartida e intercambio de información, pero sólo con la Defensa; no hubo participación de la Marina, de la SSPC ni de la FGR. Se quiso evitar cualquier filtración. EU sigue desconfiando de esas instituciones, pero no del Ejército. La captura de El Chapo Isidro debía ser precisa, sin fallas, por eso el hermetismo.

A las 19:50 horas, las tropas arribaron al inmueble y delimitaron un cerco de seguridad perimetral. El ingreso táctico de las fuerzas especiales al predio fue sorpresivo. Células armadas externas montaron 51 bloqueos carreteros para evitar la sustracción de su jefe. Reaccionaron con violencia y con ametralladoras antiaéreas y fusiles Barret quue intentaron derribar a los helicópteros. “Los artillados respondieron la agresión”, explicó Trevilla. En las acciones armadas externas, cuatro efectivos del Ejército murieron; otros 10 resultaron heridos. Los héroes caídos pertenecían al 63.º Batallón de Infantería, con sede en El Lencero, Veracruz. Se trasladaban hacia Guasave para reforzar el operativo cuando fueron emboscados.

Tres eran originarios de Veracruz y uno de Sinaloa. Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio, José Guadalupe Luna Castillo y José Ángel Mendoza Sánchez, recibieron honras militares fúnebres, también minutos de aplausos en el Congreso. Pero el reconocimiento es en general, a los cientos de militares que han entregado su vida por el país. Al final de la refriega hubo 16 detenidos, otros 16 fueron abatidos; se decomisaron dos fusiles Barret, ametralladoras calibre .50 y 5.56, lanzagranadas, armas largas y 17 vehículos.

* El director de la DEA, Terrance Cole, dijo que EU va por narcopolíticos. Puso a disposición de ciudadanos y periodistas mexicanos, una cuenta de WhatsApp y Signal, para dar información sobre miembros de los cárteles de Sinaloa y del CJNG, así como de funcionarios y políticos corruptos. EU no sólo quiere a Rubén Rocha Moya. Ya tiene una larga lista.