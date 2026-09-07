Un trofeo que une países

He notado que hay un momento curioso en cualquier conversación entre mexicanos y británicos. Tarde o temprano descubren qué equipo de la Premier League siguen. A partir de ahí, la conversación cambia por completo.

Las diferencias de acento, cultura o geografía dejan de importar. Lo importante es discutir si el árbitro se equivocó, si el entrenador tomó la decisión correcta o si este año, ahora sí, su equipo tiene posibilidades reales de ganar el torneo, descender de categoría o ir a Champions la próxima temporada.

Quizá por eso el futbol sigue siendo una de las formas más auténticas de acercar a las personas. Entre México y el Reino Unido ha ayudado a construir una historia de más de un siglo que sigue escribiéndose cada fin de semana.

La visita esta semana del trofeo de la Premier League a México es un recordatorio de ello. Detrás de una de las competiciones deportivas más seguidas del mundo hay una historia de conexiones humanas, afinidades culturales y una pasión compartida que ha acercado a millones de personas a ambos lados del Atlántico.

Para muchos aficionados mexicanos, esa historia está marcada por figuras conocidas. Jared Borgetti fue uno de los primeros en abrir camino para jugadores mexicanos en la Premier League cuando llegó al Bolton Wanderers en 2005.

Años después, Raúl Jiménez se convirtió en un referente del Wolverhampton Wanderers y en uno de los delanteros mexicanos más exitosos en Inglaterra. Edson Álvarez continuó esa tradición en el West Ham United y, hoy, Julián Araujo forma parte de una nueva generación de futbolistas mexicanos que busca dejar su huella en el futbol inglés.

Pero esta conexión no depende únicamente de los jugadores. Con los años, la relación entre México y el futbol británico ha seguido creciendo.

Prueba de ello es que, el año pasado, miles de mexicanos adoptaron al Sunderland como su equipo de la Premier League tras una encuesta en redes sociales.

Lo que comenzó como una ocurrencia terminó convirtiéndose en una inesperada muestra de afinidad entre un club del noreste de Inglaterra y México, demostrando cómo el futbol acerca a aficionados separados por miles de kilómetros.

Por eso, nuestra campaña se resume en una idea sencilla: Football is our language (El futbol es nuestro idioma).

Y esa idea tiene raíces profundas. La historia compartida entre México y el Reino Unido alrededor del futbol comenzó hace más de un siglo, cuando mineros de Cornualles llegaron a México trayendo consigo un deporte que acabaría convirtiéndose en una de las grandes pasiones nacionales.

Desde entonces, el futbol ha servido para mucho más que disputar partidos. Ha creado comunidades y amistades entre personas de distintos contextos.

También es una herramienta para impulsar valores como la igualdad y la inclusión, así como para ampliar oportunidades para mujeres y niñas dentro y fuera de la cancha. Y nadie olvidará el mejor partido del Mundial de este año cuando Inglaterra enfrentó a México en el estadio más icónico del torneo.

Por eso, competencias como la Premier League dejan legados que van más allá de los goles o los récords. Pocas cosas tienen la capacidad de generar conversaciones, inspirar amistades y construir puentes entre comunidades como el futbol.

Con la visita de su trofeo a México, celebramos una relación que lleva generaciones fortaleciéndose y que hoy continúa cada fin de semana en millones de hogares mexicanos.

Entre México y el Reino Unido hay más de ocho mil kilómetros de distancia, pero basta hablar de un gol de último minuto o un penalti polémico para que parezcan menos.

Ésa es la verdadera magia del futbol: convertir una conversación casual en una amistad y un lazo entre países.

Así que la próxima vez que coincidan un mexicano y un británico, hay una forma sencilla de crear una nueva conexión: ¿y tú, a qué equipo de la Premier League le vas?

Para quienes comparten esa pasión, este fin de semana el Coffee Club de la Premier League ofrecerá partidos y la oportunidad de conocer el trofeo en Casita Solosé.

Nos vemos en @SusannahGoshko y @UKinMexico para hablar de futbol.

*Embajadora del Reino Unido en México