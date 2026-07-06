Una noche histórica

Como diplomática, he tenido el privilegio de participar en acontecimientos que fortalecen la relación entre países y ser testigo de cómo la cultura, la educación o la ciencia pueden acercar a personas de distintos rincones del mundo. Sin embargo, pocas experiencias me habían preparado para lo que viví este domingo.

Porque lo que ocurrió en la cancha fue mucho más que un partido de futbol. Fue un momento histórico y profundamente emotivo.

Un estadio vestido de verde y de blanco, miles de voces cantando con la misma pasión, nervios compartidos, sonrisas, abrazos y esa maravillosa capacidad que tiene el deporte de hacer que, por unas horas, olvidemos todo lo demás.

Mientras apoyaba a Inglaterra, como era de esperarse, no pude evitar emocionarme al ver la extraordinaria pasión con la que México vive el futbol.

Pensé que quizá ésa sea una de las mejores lecciones que deja este encuentro: que el juego puede durar 90 minutos, pero el respeto, la admiración y la amistad entre nuestras naciones perduran mucho más allá del silbatazo final. La relación entre México y el Reino Unido tiene en el futbol uno de sus vínculos más entrañables. Traído por mineros de Cornualles a finales del siglo XIX, este deporte se convirtió en una pasión compartida que ha acompañado a generaciones de aficionados.

Desde aquellos primeros partidos en Pachuca hasta encuentros mundialistas entre ambas selecciones, el futbol ha sido una historia común que sigue escribiéndose dentro de la cancha.

Y qué mejor escenario para escribir un nuevo capítulo que uno de los estadios más emblemáticos del mundo. Un estadio que fue protagonista del Mundial de 1986 y que ha sido testigo de algunos de los momentos más memorables en la historia del futbol.

Cuando las gradas se llenaron y miles de aficionados entonaron los mismos cánticos, se entiende por qué en México se habla del “jugador número 12”. El ruido, la energía y la pasión que bajan desde las tribunas convierten cada partido en una experiencia inolvidable.

También fue una oportunidad para disfrutar del talento de una generación extraordinaria de futbolistas. Jugadores de talla internacional como Harry Kane compartieron la cancha con figuras que hoy hacen vibrar a la afición mexicana, como Julián Quiñones o Gilberto Mora.

Por ello, no es de sorprenderse que incluso desde antes del partido existía un sentimiento compartido de que la ocasión sería especial, independientemente del resultado. Y así fue.

Con un final cardiaco, Inglaterra consiguió una victoria clave para avanzar a la siguiente ronda, en una noche llena de emociones. El doblete de Jude Bellingham y el penal de Harry Kane me hicieron levantarme del asiento para celebrar el increíble desempeño del equipo inglés.

Pero, más allá del resultado, lo que también recordaremos será el extraordinario ambiente que hizo posible la afición mexicana. Desde el primer minuto hasta el último, el estadio vibró con una intensidad difícil de igualar en cualquier parte del mundo.

Durante más de 100 minutos, mexicanos e ingleses compartimos los mismos nervios, las mismas esperanzas y la misma emoción. El encuentro ofreció todo lo que esperábamos de un encuentro de esta magnitud: talento, entrega, grandes jugadas y un ambiente espectacular dentro y fuera de la cancha.

Como embajadora británica, naturalmente me alegra el resultado para Inglaterra. Sin embargo, también me quedo con una profunda admiración por la pasión con la que México vive este deporte y por la calidez con la que recibe a quienes tenemos la fortuna de compartir estos momentos.

Más allá de lo ocurrido en la cancha, la verdadera victoria pertenece al futbol y a la amistad entre nuestros países. Historias como ésta nos recuerdan que, aunque el marcador favorezca a uno u otro equipo, ambos ganamos cuando celebramos los valores y experiencias que nos unen.

Ayer tuvimos el privilegio de vivir juntos un nuevo capítulo de esa historia compartida.

Cuéntenme en redes, ¿con quiénes compartieron esta increíble experiencia mundialista? Les leo en X e Instagram: @SusannahGoshko y @UKinMexico.

*Embajadora del Reino Unido en México