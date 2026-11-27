Durante el periodo en que Guadalupe Taddei presidió el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta los apoyos a la investigación científica quedaron bajo sospecha, pues entre lo muy poco que el Órgano Interno de Control pudo detectar de irregularidades, observó que 34 millones de pesos canalizados a organismos internacionales e instituciones de educación superior no tuvieron “mecanismos de comprobación del gasto”.

Como ya es del dominio público, el 9 de septiembre de este 2026, unas semanas antes de que llegara a su clímax el escándalo de corrupción que forzó la renuncia de Guadalupe Taddei, el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados y nada dijo sobre alguna investigación que realizara en torno a los escandalosos contratos que la señora entregó a Alfredo Hernández Casillas.

Sin embargo, entre los datos que soltó a los diputados federales reveló que una de las irregularidades que había detectado era la inexistencia de comprobantes de la transferencia de 37 millones 783 mil pesos, de los cuales, 90%, equivalente a 34 millones cuatro mil 700 pesos, correspondían a universidades y organismos internacionales.

“Y tenemos la cifra de 37 millones 783 mil pesos, justamente como un monto por aclarar. Estos montos por aclarar es necesario enfatizar que son montos susceptibles de modificación, siempre y cuando, derivado del seguimiento, el servidor público pueda esclarecer la comprobación de este gasto.

“Nosotros identificamos que el 90 por ciento de esos 37 millones que observamos fue enfocado al capítulo 4000 que ejerce el instituto y que justamente se desglosa en la partida de apoyo a la investigación científica.

“Realizamos una auditoría para saber dónde se transferían esos recursos del capítulo 4000 e identificamos que tanto a organismos internacionales como también a instituciones educativas superiores se les transfería dinero, pero no existía el mecanismo que comprobara ese gasto. Es por ello que asciende a esta cantidad y aún estamos en espera de que las áreas competentes puedan brindar la información necesaria para esclarecer estos montos”, relató Hugo Carvente Contreras.

La explicación que el titular del OIC dio a los diputados hace 79 días deja ver que la sospecha del desaseo del presupuesto del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei no se limita a la compra de materiales electorales, la emisión de la credencial para votar con fotografía o el diseño de las boletas de votación, tan ampliamente documentadas por periodistas como Mauricio Rubí, y alertadas por fabricantes desde hace tres años en juntas de aclaración, donde advirtieron a autoridades del INE, de Talleres Gráficos de México y hasta de la Secretaría de Gobernación, acerca de los “coyotes” que comenzaban a acaparar los contratos.

Ese 9 de septiembre, Hugo Carvente Contreras aseguró que sus mecanismos de fiscalización en el instituto funcionan de manera correcta; reconoció que en el área de proveedores de material electoral “existen unos cuantos y tienen un oligopolio de este servicio”; mencionó 14 informes de presuntos hechos irregulares en Juntas Distritales y Juntas Locales, pero nada dijo de los proveedores favoritos que empujaron la renuncia de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

El 26 de octubre; es decir, mes y medio después de aquella reunión con diputados federales en la que nada dijo de los contratos escandalosos, envió un documento a los diputados federales donde les informó que abrió 16 procesos de investigación, 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, notificó 45 cédulas de observaciones preliminares y en tres de cuatro casos emitió la calificación de ocultamiento de conflicto de interés, todos relacionados con las irregularidades que obligaron a la renuncia de Guadalupe Taddei.

Los datos del OIC, aun en el contexto de su propia limitación a informar, demuestran que la corrupción de Taddei fue como un moho que se extendió en el INE.