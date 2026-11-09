Sheinbaum y el gen de escurrir el bulto

Un país elije a su Presidenta para resolver los problemas presentes, no para pelearse con el pasado en un burdo intento de escurrir el bulto de haber puesto a una ladrona como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Resulta patético ver cómo Claudia Sheinbaum dedica tiempo y dinero de los contribuyentes para denostar a los pasados consejeros del INE —en particular a Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde— a fin de lavarle la cara a Guadalupe Taddei.

En una típica cortina de humo, pretenden convencernos de que la corrupción en el INE viene de antes cuando nunca habíamos visto algo como los videos en que la presidenta de este organismo se reparte los moches con su amante/contratista.

¿Por qué le cuesta tanto trabajo a la 4T admitir que la regaron?

¿Qué tan difícil es aceptar que ellos pusieron a Taddei y se equivocaron porque la susodicha resultó una corrupta?

Errar es humano. Hacerse responsable de las equivocaciones dignifica a la persona que admite haberlo hecho. Yo prefiero un gobierno que sale a pedir disculpas a uno que trata de tapar sus errores con engañifas.

Pero aceptar un error es un anatema para la 4T porque ellos nunca se equivocan. Son perfectos. La culpa es de otros. Pobres palomitas siempre enfrentando complots de poderosos intereses aviesos.

En el ADN de la 4T está el gen de nunca aceptar un error y culpar a otros.

La lista es vieja y larga.

En 2004, cuando René Bejarano y el entonces esposo de la hoy presidenta Sheinbaum, Carlos Ímaz, aparecieron recibiendo fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada, la culpa fue de Salinas y Diego Fernández por complotar contra ellos.

En 2006 nunca aceptaron los graves errores que cometió López Obrador en la campaña presidencial y que hizo que perdiera los comicios. No, la culpa fue de un supuesto fraude electoral que nunca probaron.

Ya durante el gobierno de AMLO, no admitieron el error haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, el desabasto de medicamentos, el fracaso del Insabi, la gestión fallida de la pandemia, la estrategia de “abrazos, no balazos”, el cualiacanazo, el desfalco de Segalmex, los negocios de familiares y allegados y los sobrecostos de Dos Bocas y el Tren Maya.

En el caso de Sheinbaum, no se hizo responsable del Colegio Rébsamen, el desplome de la Línea 12 del Metro, la crisis de desapariciones, los señalamientos sobre vínculos de políticos de Morena con el crimen organizado, el caso de La Barredora y el huachicol fiscal.

El gen de la 4T dicta no hacerse responsable y apuntar el dedo hacia los gobiernos anteriores, el neoliberalismo, García Luna, la corrupción heredada, sus adversarios políticos o campañas mediáticas.

Denuncian complots, rechazan responsabilidades, atribuyen los errores a subordinados y prometen investigaciones que nunca se llevan a cabo.

Ahora tocó el turno a Taddei.

No caigamos en el garlito: Morena fue el que la puso como consejera presidenta del INE. Resultó ser una ladrona de siete suelas.

En lugar de aceptar su error, pedir disculpas y comenzar una investigación judicial, Sheinbaum ha buscado deslindar a Morena del escándalo, insistiendo que Taddei fue nombrada consejera electoral de Sonora en 2014 por el INE presidido por Lorenzo Córdova y que los contratos con los empresarios investigados se remontan a administraciones anteriores. Obvio, no podía dejar a un lado a Ugalde por el supuesto fraude de 2006.

La Presidenta se pelea con el pasado para que no se vean tan mal las inmundicias del presente.

Es lamentable el gen cuatroteista de no hacerse responsables de sus errores, algo que, por cierto, es común y corriente en nuestra sociedad. Por desgracia, el sistema educativo no instruye ese valor tan importante en el desarrollo personal y profesional de una persona.

Pero no es sólo el gen cuatroteista que explica esto. También están los intereses. En el caso de Taddei, la engañifa de apuntar el dedo hacia otro lado tiene que ver con proteger de alguna forma a la ladrona para que no revele todo lo que sabe, es decir, sus vínculos con la 4T.

Porque mientras la exconsejera se enriquecía abusando de su poder (y su hijo tenía París a sus pies), ella sacó adelante decisiones que le beneficiaron enormemente a la 4T: las campañas anticipadas de las “corcholatas”, la sobrerrepresentación legislativa, los “acordeones” de la elección judicial y hasta la legalización de las boletas planchadas que resultaba tan ridícula que el Tribunal Electoral, también controlado por Morena, echó para atrás.

Si el amante/contratista no se hubiera peleado con su mecenas del INE, los videos no hubieran salido a la luz pública y Taddei seguiría en su puesto enriqueciéndose y beneficiando a Morena. Y la Presidenta no estaría utilizando su valioso tiempo para pelearse con el pasado en un burdo intento de engañarnos.

X: @leozuckermann