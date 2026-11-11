Preguntas por responder

La NFL ha llegado al ecuador de su temporada. Con el partido de lunes por la noche entre los Bills de Búfalo y los Vikingos de Minnesota se han completado ya nueve semanas de actividad en la liga más poderosa del planeta. Eso significa que nos quedan otras nueve para completar la fase regular de la campaña.

Quedando mucho por jugar, es imposible dar por hecho qué franquicias jugarán los playoffs, pero sí es posible ir entendiendo qué equipos pueden ser considerados posibles contendientes, y cuáles tendrán que ir pensando desde este momento en el 2027.

La Conferencia Americana tiene hasta ahora a una franquicia que se ha visto por encima del resto, me refiero a los Bills. Los dirigidos por el coach de primer año Joe Brady tienen el mejor ataque de la liga, y su defensiva al menos ha dado señales de mejoría, sin olvidar mencionar que esas actuaciones se dieron ante quarterbacks suplentes. Pero lo hecho por Josh Allen, apoyado por el trabajo terrestre de James Cook, le ha permitido a Búfalo apoderarse del liderato de la división y marcar la pauta en la AFC.

Pero para que rompan más de tres décadas de no disputar el Súper Tazón, primero tendrán que amarrar el pase a playoffs, y luego asegurar la localía en esa instancia, lo que podría ser determinante. Además de que varios equipos amenazan esa posibilidad: entre ellos los Jaguares de Jacksonville, los Broncos de Denver, como los que se ven más fuertes de momento, sin olvidarnos de los Bengalíes de Cincinnati y los Acereros de Pittsburgh. Mientras tanto, la NFC tiene a los 49ers de San Francisco como su mejor equipo, pero en esa Conferencia incluso se ven más candidatos que en la Americana. Nada más en la División Norte, los cuatro equipos tienen marca ganadora, y aunque Minnesota de momento ha perdido bonos, si mejora con la llegada de Kirk Cousins, cuentan con la mejor defensiva en lo que va de la campaña y eso los haría ser un equipo con capacidad de llegar lejos. Y en el caso de los Leones de Detroit, los Osos de Chicago y los Empacadores de Green Bay, tenemos a tres equipos con suficiente talento para derrotar a cualquiera, con ofensivas muy completas.

No hay que olvidar ni a los campeones Halcones Marinos de Seattle, que si mejoran al ataque ya demostraron de lo que son capaces, ni a los Carneros de Los Ángeles, con posiblemente el roster de mayor talento de la NFL. Sin embargo, regreso a San Francisco, que, a pesar de las constantes lesiones a jugadores importantes, solamente lleva una derrota, y Brock Purdy se ve cada vez mejor con el paso de las semanas. Si Kyle Shanahan logra recuperar a la mayoría de sus lesionados, el equipo de la bahía será el rival a vencer en la Nacional.

La segunda mitad de la campaña irá respondiendo las preguntas acerca de qué equipos pelearán por el trofeo Lombardi. De momento, sería muy aventurado afirmar algo, con nueve semanas por disputar.