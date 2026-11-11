Agravios (II)

La guerra de desgaste en Ucrania mantiene viva la amenaza de una escalada entre Rusia y la OTAN. En Oriente Medio, la guerra con Irán amenaza con extenderse y sacudir los mercados energéticos. En Sudán y el Sahel, la violencia obliga a poblaciones enteras a abandonar sus hogares. Al mismo tiempo, los aranceles fragmentan el comercio, la competencia por los semiconductores y la inteligencia artificial divide a las grandes potencias, mientras tanto, la cooperación climática pierde terreno. En este escenario, lo que Washington decida sobre la guerra, el comercio y la energía tendrá consecuencias mucho más allá de sus fronteras.

Afortunadamente, las elecciones intermedias del 3 de noviembre devolvieron a los demócratas la mayoría en ambas cámaras del Congreso estadunidense. Para México, la ola azul tiene una expresión concreta: los cuatro estados que comparten nuestra frontera norte tendrán gobiernos demócratas. Katie Hobbs fue reelegida en Arizona, Xavier Becerra ganó en California, Deb Haaland en Nuevo México y Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott para convertirse en la primera gobernadora latina de Texas. En Michigan, Abdul El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, será el primer senador musulmán del país. Son triunfos que amplían la representación de comunidades convertidas con demasiada frecuencia en blanco del discurso político.

Chuck Schumer se perfila para retomar en enero el liderazgo de la mayoría en el Senado. En el Center for American Progress delineó una agenda que merece atención por cinco compromisos. Sus alcances van del presupuesto familiar a la seguridad internacional.

El primero es impulsar el fin de la guerra con Irán. El Congreso debe ejercer sus facultades para frenar las hostilidades y abrir espacio a la diplomacia. Una escalada en Oriente Medio amenaza vidas, compromete el suministro energético y multiplica los riesgos de un conflicto mayor. Contenerlo es una responsabilidad que atañe a la seguridad y, en última instancia, a la supervivencia de todos.

El segundo es revertir los aranceles de Trump para aliviar el costo de vida. El gravamen lo paga el importador estaduunidense, que traslada parte del costo al consumidor. Así, una medida presentada como defensa de la economía termina presionando el precio de los bienes que compran las familias. Para México, reducir esas barreras también ayudaría a dar certidumbre a las cadenas productivas que compartimos.

El tercero es prohibir al presidente y a los miembros del Congreso comprar y vender acciones individuales. Quien tiene acceso a información privilegiada o puede influir en decisiones que mueven los mercados debe estar sujeto a reglas que impidan beneficiarse de ese poder. Es un principio que debería aplicarse en todo el mundo.

El cuarto es impedir que los centros de datos de inteligencia artificial trasladen sus costos eléctricos a los hogares. Estoy a favor de la libertad de desarrollar y utilizar esta tecnología. Precisamente por ello, su expansión debe regirse por un criterio de equidad: las empresas que demandan más energía deben asumir el costo que generan.

El quinto es combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. La nueva mayoría puede ejercer la fiscalización del Ejecutivo, investigar posibles abusos y exigir explicaciones sobre el destino de los recursos públicos. De esa vigilancia depende, en buena medida, que el gobierno funcione para los ciudadanos.

Trump conserva el veto presidencial. Schumer le advirtió que, si lo usa para bloquear medidas que reduzcan el costo de vida y combatan la corrupción, la derrota republicana de 2026 parecerá un día de campo frente a la que podría venir en 2028. Los demócratas aspiran a recuperar la Casa Blanca y construir una mayoría duradera. Para conseguirlo tendrán que demostrar desde enero que pueden mejorar la vida de las familias, poner límites al abuso de poder y devolverle a la diplomacia el lugar que le corresponde. De ello depende parte de la estabilidad que hoy necesita el mundo.