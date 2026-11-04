Donald Trump perdió la mayoría en las dos cámaras del Congreso y, con ella, una parte decisiva de su margen de maniobra. La derrota republicana expresa algo más que el desgaste habitual de un gobierno a mitad del mandato: es el costo de haber convertido la confrontación en método, la lealtad personal en exigencia y el agravio en lenguaje del poder. Los electores recordaron que una presidencia debe responder por sus resultados.

Los republicanos ataron su destino al de un solo hombre. Aceptaron que cada elección se presentara como una ratificación de Trump y terminaron compartiendo el rechazo a sus excesos. Conservar el entusiasmo de los seguidores más fieles resultó insuficiente para sostener una mayoría. Una sociedad necesita soluciones, estabilidad y respeto; mantenerla permanentemente enfrentada tiene consecuencias.

El bolsillo fue una de ellas. La promesa de prosperidad se enfrentó con el precio de los alimentos, la vivienda, la atención médica y el combustible. En septiembre, la inflación anual alcanzó 3.7 por ciento. No todos los aumentos nacieron en la Casa Blanca, pero el gobierno debía explicar sus decisiones y ofrecer respuestas. Para una familia que llega con dificultad al fin de mes, las declaraciones triunfalistas pueden convertirse en una ofensa.

La política arancelaria profundizó esa contradicción. Trump presentó los gravámenes como demostraciones de fuerza frente al extranjero, aunque su pago inicial corresponde a los importadores estadunidenses y parte del costo se traslada al consumidor. Las amenazas y los cambios de rumbo introdujeron incertidumbre. Castigar comercialmente a otro país no garantiza bienestar para los propios ciudadanos.

La guerra con Irán añadió otra factura. Las tensiones sobre la navegación y la energía acercaron el conflicto a las preocupaciones domésticas. Una intervención militar exige explicar sus objetivos, sus costos y las condiciones para terminarla. Cuando esas respuestas resultan insuficientes y el combustible se encarece, la retórica de victoria pierde fuerza y debilita la confianza de los ciudadanos.

La política migratoria dejó heridas. Los operativos intimidatorios, las denuncias documentadas de discriminación y uso excesivo de la fuerza y las condiciones de detención extendieron el temor entre comunidades enteras. Cuando la apariencia, el idioma o el origen se convierten en motivos de sospecha, la persecución alcanza también a residentes legales y ciudadanos.

La detención de niños y la separación de familias constituyen un reproche moral. Desde la política de tolerancia cero de su primer mandato quedaron documentados daños y fallas para reunir a padres e hijos. El control fronterizo debe respetar la dignidad humana, el debido proceso y las obligaciones internacionales. Ninguna persona pierde sus derechos por migrar; ningún niño debe convertirse en instrumento de intimidación.

A ello se sumó la desconfianza ética. La cercanía de la presidencia con los negocios familiares y las grandes fortunas exigen transparencia. El avión de Qatar aceptado para uso presidencial condensó las dudas sobre influencia extranjera y conflictos de interés. No toda sospecha constituye un delito probado, pero un gobierno que promete combatir privilegios debe explicar los beneficios y accesos concedidos a su entorno.

La derrota impone ahora contrapesos. La nueva mayoría demócrata recupera capacidades, podrá disputar presupuestos, frenar iniciativas y profundizar investigaciones dentro de sus atribuciones constitucionales. Trump conservará facultades ejecutivas y el veto, pero encontrará mayores obstáculos. La segunda mitad de su mandato estará marcada por esa pérdida de libertad política, con consecuencias para su mandato y para la candidatura republicana de 2028.

Los electores no entregaron un cheque en blanco a los demócratas: les encomendaron ejercer vigilancia y cambiar el rumbo. El mensaje al presidente es igualmente claro. El ciudadano quiere seguridad, una vivienda posible, atención cuando enferma y comida en la mesa. También quiere saber que la ley alcanza a los poderosos. Gobernar desde el agravio acumuló heridas; las urnas le pusieron un límite. ¿O no?, estimado lector.