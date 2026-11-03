Salones Premier, objeto del deseo; CRT licitará microondas con pequeños operadores

Hay competencia aérea. Si usted quiere viajar de manera más económica, existen dos aerolíneas de bajo costo, Volaris y Viva Aerobus (que, por cierto, buscan una alianza). Es más, si usted quiere tener una tercera opción, también accesible, se debe ir al AIFA y tomar los vuelos de Mexicana de Aviación, siendo una aerolínea apoyada por el gobierno federal.

Ahora, si usted prefiere volar en otras condiciones, menos económicas, pero que considera más confortables, está Aeroméxico. Entre sus ventajas posee los salones Premier, donde los pasajeros aguardan de manera privada su vuelo.

DE MICHER A SIBAJA Y RAMÍREZ MARÍN

En octubre, la senadora por Morena Martha Lucía Micher se quejó en X de las nuevas condiciones de Aeroméxico para acceder a sus salones Premier, salones VIP. Vinieron las críticas. Al fin y al cabo, los salones Premier son para fifís.

Algunos senadores apoyaron a Micher. Por eso, el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado envió un oficio a la Cancillería donde argumentó la imperiosa necesidad de los legisladores de tener trato preferencial en el aeropuerto. Daniel Sibaja le solicitó al canciller Roberto Velasco (¿por qué no?) otorgar las facilidades necesarias para el acceso y uso del Salón de Protocolo, ubicado en el Aeropuerto Benito Juárez, cuando los senadores tuvieran que realizar traslados aéreos. Aunque usted no lo crea, la explicación de Sibaja para utilizar un salón reservado a diplomáticos era facilitar el cumplimiento de las responsabilidades parlamentarias de los senadores. Ya ve, trabajan por el bien del país.

De plano la presidenta Claudia Sheinbaum, al ver los excesos, rechazó la petición fifí de los senadores con un claro “cero privilegios”. Los legisladores siguen inquietos en tener un pequeño lujo sin pagarlo. Que lo pague el erario.

Y ahora fue el senador del Verde Jorge Carlos Ramírez quien trató de zanjar las críticas al Senado: que sólo querían preguntar sobre el Salón de Protocolo, hoy reservado a los diplomáticos. Total, los salones VIP del aeropuerto capitalino son el obscuro objeto del deseo (como película de Buñuel) por parte de los senadores morenistas y aliados.

AEROMÉXICO MODIFICÓ SUS POLÍTICAS

Todo comenzó porque Aeroméxico renovó sus salones Premier, el nacional y el internacional. En el nacional caben 187 pasajeros. En el internacional, 206. Y con los costos de la renovación, Aeroméxico tuvo que cambiar las condiciones de entrada para sus socios de Aeroméxico Rewards. Esto molestó a la senadora Micher, como lo expresó vía X. El problema es que si cualquier senador quiere entrar a estas salas (o las que tiene American Express, como The Centurion Lounge), deben pagarlas de su bolsillo. ¿O a poco el erario está para pagarles las salas VIP? Ahora, el senador Ramírez Marín insiste en que los senadores no quieren un trato privilegiado. ¿Entonces por qué tanto interés en un salón VIP?

CRT EN CONSULTA CON PEQUEÑOS OPERADORES

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, trabaja en un esquema interesante para la próxima licitación de espectro. En el periodo de consulta para licitar las redes de microondas ha dialogado de manera intensa con pequeños operadores. Ellos han estado fuera de las licitaciones. Ahora podrán acceder por primera vez al espectro radioeléctrico buscando conectar otras regiones del país. Los pequeños operadores podrán entrar a la licitación de redes de microondas con los famosos enlaces punto a punto, en donde, a través de antenas, la señal se dirige de un punto a otro. Este tipo de licitación sirve para conectar comunidades. En la CRT han trabajado mucho en esta licitación. Quieren que los pequeños operadores sean parte fundamental.

MICROONDAS, INDISPENSABLES EN DATOS, DIGITALIZACIÓN Y CONECTIVIDAD

Tener más espectro radioeléctrico es indispensable frente a los retos. Hay un aumento de la descarga de datos que todos usamos. Viene la digitalización de pagos. Bastan dos datos para ver la importancia de tener más espectro. En la Encuesta Intercensal del Inegi, el teléfono celular de los mexicanos aumentó de 88.1% a 94.5% en los hogares del país en cinco años. Sin conectividad, estos teléfonos no podrán funcionar. Se necesita más espectro en el mercado y que los pequeños operadores lleguen a donde los grandes no lo hacen. Las redes de microondas son una alternativa más económica que tender fibra óptica. La participación de pequeños operadores será importante en la licitación que viene de redes de microondas. El 5G lo demanda. Interesante trabajo de la CRT.