Se paga Texcoco... sin Texcoco; inseguridad y T-MEC preocupan

La cancelación del Aeropuerto de Texcoco por parte de López Obrador fue un error por donde se le vea. En aquel momento tumbó la confianza para la inversión privada, pero no sólo eso, sino que había bonos emitidos para financiar Texcoco y entonces éstos tuvieron que mantenerse vivos. Y, hoy en día, a más de siete años de la terrible decisión, se siguen pagando los bonos para la construcción del Aeropuerto en Texcoco, sin aeropuerto.

La buena noticia es que el Fideicomiso MEXCAT ha pagado las Notas Preferentes Garantizadas con tasa de interés de 4.250% que vencían en 2026. Pagó un monto de 565.9 millones de dólares. Y así redujo la deuda para el financiamiento de Texcoco a 3,152 millones de dólares. Esto fue informado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hoy dirigido por el almirante Juan José Padilla Olmos.

Recordemos que el aeropuerto capitalino genera ingresos gracias a su Tarifa Única Aeroportuaria, que se cobra a cada pasajero. Si es un vuelo nacional se cobran 542 pesos más IVA. Si es vuelo internacional son mil 30 pesos más IVA. El TUA, que es el principal ingreso del aeropuerto, se debe seguir yendo a pagar la construcción del Aeropuerto de Texcoco... que jamás se construyó porque López Obrador detuvo su obra.

QUEDAN POR PAGAR 3,152 MDD

Por eso, todavía quedan 3,152 millones de dólares de deuda en esos bonos para financiar Texcoco. Sin embargo, en el AICM argumentan que ellos han resuelto sus obras y han recuperado pasajeros. Tienen razón. Pero han estado enmendando todo el desastre dejado por el sexenio anterior.

Las obras del AICM para estar listo y recibir a los turistas del Mundial de Futbol fueron apoyadas por el gobierno federal, que, tan sólo en la primera fase, tuvo que aportar 6 mil 500 millones de pesos. Después, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Esteva, tuvo que devolver slots a las aerolíneas estadunidenses que les habían quitado durante el sexenio obradorista. Y sólo así Estados Unidos se animó a levantar el castigo de impedir nuevos vuelos hacia su país, afectando a las aerolíneas mexicanas y al AIFA.

En ese contexto, la Marina, que está a cargo del AICM, ha buscado mantener bien y mejorar el aeropuerto capitalino. En número de pasajeros se ha tenido un crecimiento anual de 4% en los últimos años. Por el AICM han volado más de 44 millones 605 mil pasajeros durante 2025. Y se ha gestionado bien el TUA para cumplir con los compromisos financieros.

El AICM sigue con fases de remodelación. Lo que sí es seguro es que no tendrá una tercera terminal, como en algún momento se propuso. Y busca optimizar al máximo su capacidad. Mientras tanto, el AIFA tiene más vuelos, pero no llega a evitar la saturación del AICM.

CRECIMIENTO, BIEN; INSEGURIDAD, T-MEC Y CORRUPCIÓN PREOCUPAN

Los analistas del sector privado, encuestados por el Banco de México, esperan un crecimiento de 1.50% anual para 2026. Aunque la encuesta fue previa a conocerse el dato del PIB del tercer trimestre, que fue de 3.2% anual, previendo una expansión para 2026 de aproximadamente 2 por ciento. Ahora, en la encuesta del Banxico viene que las principales causas de preocupación para crecer son la inseguridad y el comercio exterior. En seguridad pública debemos seguir redoblando esfuerzos: ir contra el cobro de derecho de piso, las extorsiones, los robos. Y, en temas de comercio exterior, es claro que el T-MEC se sigue negociando, pero todavía no se concluye. Y nadie sabe cómo va a reaccionar Donald Trump con un menor apoyo en el Congreso. Entre los principales obstáculos para crear un negocio están el crimen, la falta de Estado de derecho y la corrupción. Esta última comienza a crecer como un factor para hacer un negocio, ¡cuidado!

F1 SE SIGUE FESTEJANDO Y YA SALIERON LOS DE 2027

Todavía estamos celebrando el triunfo de Kimi Antonelli como el campeón más joven de Fórmula 1, discutiendo que Hamilton y Leclerc traen pugna dentro de Ferrari o si Verstappen hará de las suyas, cuando, a tres días de haber concluido la Fórmula 1 en la Ciudad de México, ya salieron los boletos del próximo año. CIE, ni tardo ni perezoso, de una vez sacó a la venta los boletos para 2027 (la edición se tiene garantizada hasta 2028). Y hay novedades. Fórmula 1 traerá la Fórmula 2, con varios mexicanos compitiendo. En 2027, el Gran Premio de México se llevará a cabo el viernes 29 y domingo 31 de octubre, justo antes del Día de Muertos. Y claro que los boletos siguen por las nubes. El más económico, en zona naranja, estará en 5 mil 85 pesos. Y de ahí para arriba.