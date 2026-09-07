Hacienda responde a The Economist; Trump, tamales, tomates y Sheinbaum

Hacienda actuó rápido y no lo dejó pasar. The Economist escribió que México ya está pagando de más por pedir prestado en dólares. Puso como ejemplo los rendimientos, elevados, de 6.4% de sus bonos en dólares a diez años. Y esto presiona al próximo presupuesto que presentará el 8 de septiembre. Recordó que Moody’s ya le rebajó el grado de inversión. Que Standard & Poor’s advirtió que lo podría hacer. Y que Fitch redujo la calificación. Como consecuencia, el gobierno mexicano paga, en pesos, 9.3% en tasas por diez años. Hacienda, a cargo de Edgar Amador, respondió rápidamente enviando un mensaje también a los mercados, le reprocha a The Economist que no vea el panorama completo. Que deja fuera la cobertura de deuda, la trayectoria de consolidación fiscal que se tuvo todo 2025 y la última información del balance comercial, donde México va exportando bien.

GRADO DE INVERSIÓN CON 8 AGENCIAS

En la calificación crediticia, Hacienda le recuerda a The Economist que se mantiene el grado de inversión con las principales ocho agencias calificadoras, donde se encuentran S&P, Moody’s y Fitch. Rendimiento sobre bonos del Tesoro. En rendimiento de los bonos mexicanos respecto a los del Tesoro, Hacienda recuerda que, desde la llegada de la presidenta Sheinbaum, el rendimiento se redujo de 193 puntos base en septiembre de 2024 a 170 puntos base en septiembre de 2026. Que los bonos denominados en pesos, a diez años, también han bajado 8 puntos base. Déficit fiscal, el ajuste. Hacienda recordó el déficit heredado por López Obrador de casi 5.8% del PIB y cómo lo bajaron a 4.3% del PIB. Esta reducción de 1.5 puntos es el mayor ajuste realizado en décadas. Y para 2026 se espera que siga bajando a 4.1% del PIB. Inversión tras 19 meses a la baja. Refiriéndose a los 19 meses seguidos de caída de la Inversión Fija Bruta, el artículo de The Economist lo narra hasta marzo, dejando fuera los últimos meses, donde sí ha crecido la inversión privada. En abril, recuerda Hacienda, aumentó 5.3%, en mayo 2.4% y en junio 5.9 por ciento. Crecen exportaciones. El equipo de Edgar Amador responde que si bien las exportaciones hacia EU siguieron representando 83% de las ventas totales, entre enero-julio de 2026 se exportaron 471 mil mdd, un récord al aumentar 27.7% anual. Presiones por paquete 2027. Hacienda sale al paso de las críticas de The Economist, principalmente sobre el tema del aumento en el rendimiento de los bonos gubernamentales. Es la segunda ocasión. Ya lo había hecho con Bloomberg, precisamente por la percepción de riesgo crediticio. Son días difíciles para Hacienda por la cercanía de la presentación del Presupuesto 2027.

TRUMP, TAMALES, TOMATES Y SHEINBAUM

Donald Trump se enojó al ver los datos de comercio de su país. No es para menos. Con su política arancelaria y tintes mercantilistas ha buscado reducir el déficit comercial y justamente ha logrado lo contrario: ampliar el déficit de comercio con los demás países. El jueves, el Departamento de Comercio presentó que, en julio, el déficit comercial de EU aumentó 24.4% respecto al mes inmediato anterior. En julio, el déficit fue de 88 mil 600 millones de dólares. Trump se lanzó contra la Reserva Federal y le advirtió que, si no baja la tasa de interés, él dejará de comerciar con los países con los cuales tienen déficit comercial. Y la agarró contra México. Trump dijo que, de un plumazo, cancelaba las importaciones mexicanas, pues solamente ofrece “tamales picantes y tomates”. Bueno, pues habló desde su enojo porque México les exporta automóviles, autopartes, electrónicos, dispositivos médicos, etcétera. Pero, eso sí, Trump dijo que no cancela las importaciones mexicanas porque le cae muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, ha sabido mantener la cabeza fría frente a los vaivenes del presidente estadunidense. Y, así, bajo ese contexto, se negocia el T-MEC.

MANZANILLO SUPERARÍA A SANTOS, BRASIL

Los operadores del puerto de Manzanillo, dentro de la asociación ASTOM, hicieron su tercer Summit anual con grandes empresas de comercio exterior con Asia. Y vino el dato. Para el siguiente año, Manzanillo podría posicionarse como el segundo puerto más importante de toda América Latina, por encima del de Santos, en Brasil. A Manzanillo sólo lo superaría el puerto de Panamá Colón. Manzanillo ha crecido más de 70% en movimiento de carga en los últimos cinco años. Tan sólo en agosto ya se ubicó como la aduana con mayor recaudación en México, con cerca de 20 mil millones de pesos, superando la aduana fronteriza de Nuevo Laredo.