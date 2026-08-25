CRT contra spam y por ventanilla única; Bait: son 10 millones de líneas

En la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presidida por Norma Solano, están activos. Van a sacar a consulta varios reglamentos que vale la pena revisar.

Uno de ellos es el Reglamento contra el spam, que será publicado para la segunda quincena de septiembre. Ahí se trata de revisar todas las llamadas de ventas de productos, que van desde tarjetas de crédito hasta préstamos, y que terminan siendo un dolor de cabeza para el usuario final. El usuario no sabe si le está mandando un mensaje un vendedor o un extorsionador. Y si le habla un vendedor, le habla a todas horas del día, incluyendo sábados y domingos por ser los días de “mayor atención” de los usuarios a los contenidos publicitarios.

USUARIO PODRÁ RECHAZAR TENER PUBLICIDAD

El Reglamento contra spam trae modalidades novedosas, que sí tienden a empoderar al consumidor de los celulares. Por ejemplo, el usuario tendrá el derecho de decir que no quiere recibir publicidad (va a ser un alivio). Y en 24 horas el operador deberá bloquear los mensajes y llamadas publicitarias. Para ello, la CRT le propondrá a Telmex, AT&T, Movistar y operadores móviles virtuales, que van desde Bait hasta los que se imagine, que tengan trazabilidad para ver con quién tienen los contratos publicitarios. Se trata de ver quién es el generador del contenido publicitario.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que levanta el Inegi, nos recuerda un dato espeluznante: en México hay 5.4 millones de personas al año que sufren fraudes telefónicos a través de mensajes y llamadas. De ahí que con estos lineamientos se podrá bloquear al generador de contenidos publicitarios o fraudulentos.

SÓLO SEIS TRÁMITES PARA OPERADORES

Pero también viene un tema importante: la ventanilla única, con el cual sólo habrá seis trámites para un operador de telecomunicaciones. Tres trámites serán federales, dos estatales y uno municipal. Ahí también viene la Consulta Pública para la ventanilla única, con lo cual los operadores podrán operar mucho más rápido en el despliegue de su red y de infraestructura en general.

INFORMACIÓN DIGITAL, EL CASO DE BAIT Y LAS DEMÁS

Y para finales de septiembre viene un reglamento de la CRT que va a cambiar la información de las compañías telefónicas. Viene la digitalización de la información. Hoy en día hay un rezago de entre seis y nueve meses en la información que algunas empresas presentan en Bolsa.

Incluso hay inconsistencias claras. Por ejemplo: Bait, la compañía celular de Walmart, dice tener 20 millones de líneas telefónicas, pero con la información del regulador, lo que notamos es una notable mentira de Bait al mercado. En realidad tiene 10 millones de líneas activas. Los otros 10 millones los saca de los chips que se la pasa regalando, pero que no están activos. En la información digital que pedirá el regulador, los grandes operadores se comprometen a presentarla trimestralmente, como lo hacen en Bolsa los grandes operadores como Telcel o AT&T. Los pequeños operadores deberán presentar su información una vez al año.

VINCULACIÓN: DEPURAN 2.5 MILLONES QUE TERMINAN EN 0

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones también trabaja en el nuevo padrón telefónico. Sabemos que quien no vincule su línea telefónica con su CURP o si es empresa con el representante legal de la empresa, tendrá suspendido su servicio. Así ha pasado con los números telefónicos que terminan en 0. Ahí el dato que brinda Norma Solano es importante. Del total de más de 14.5 millones de líneas telefónicas, hubo una depuración de 2.5 millones de líneas, que no estaban activas o que las utiliza la delincuencia organizada.

De ese total de 14.5 millones de líneas telefónicas con terminación en 0, van a quedar 12.2 millones de líneas activas. De ésas, 10.5 millones ya fueron vinculadas con la identidad. Faltan 1.7 millones por vincular.

VINCULAR CON CURP, NO DATOS BIOMÉTRICOS

Y ojo, dicen en la CRT que lo único que están pidiendo es la CURP o la representación legal de la empresa. Algunas empresas, como Telcel, también solicitaron las huellas dactilares, pero no es una petición de la CRT, sino de la compañía privada. De hecho, las compañías telefónicas al hacer la vinculación vía telefónica, pedían el INE (ahí viene la CURP) y una selfie, pero tienen la obligación de borrar esos datos.

Como vemos, la CRT está ocupada en su agenda. Y, de hecho, lo que viene son los Lineamientos de Derecho de Audiencias, donde hay mucha controversia.