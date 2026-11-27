Hay un personaje que, gracias a los medios y a las redes, la hemos visto o la hemos escuchado. Es una mujer golpeada, como hay tantas en nuestro país y en el mundo entero, a la cual un discurso le promete que nunca más volverá a ser lastimada porque el gobierno llevará a la cárcel a su golpeador. Pero esta promesa es una mentira muy grave.

La violencia contra las mujeres alarma, duele, indigna y nos mueve a furia. No se trata tan sólo de una agresión en contra de la integridad sino, además, de una agresión en contra de la dignidad. No es solamente un asunto de lesiones. Es, además, un asunto de respetos.

Tengo una personal aversión por el maltrato hacia la mujer. Nací y fui formado en la creencia del respeto y hasta de la protección a la mujer. Por eso, a lo largo de 40 años, me he puesto en esta guerra al lado de la causa de las mujeres. Como abogado, las he protegido en sus divorcios y he llevado a la cárcel a sus agresores. Como político, en muchas reformas de leyes. Y, como académico, en tres décadas de artículos periodísticos y de libros sobre la cuestión.

Me parece muy grave que las engañen con un discurso o con una promesa. Muchas mujeres correrán la siguiente suerte. Si acuden a un abogado de sólida moral, éste les informará que poco o nada podrán hacer en contra de su atacante y que éste seguirá libre por las calles. Que ellas tendrán que cuidarse y precaverse por sí mismas. Es seguro que saldrán de ese honesto bufete llenas de decepción y de miedo.

Pero si caen en las garras de abogados de baja ética, éstos usarán las falsas promesas del gobierno para arrancarles 10 o 20 mil pesos, conseguidos con quién sabe cuántos esfuerzos, para no obtener nada a cambio. Quizá les mientan con que el agresor “compró” a las autoridades. Les ocultarán que ni siquiera tuvo necesidad de comprar a alguien.

El resultado, para ellas, será el mismo que en el primer caso. Saldrán de ese inmundo bufete con decepción y miedo. Con lastimaduras físicas y anímicas. Con dolores y tristeza.

Por eso me indigna que hay mutiladas y asesinadas a las que los jueces han tachado de merecedoras. Hay madres que tienen que mendingar los derechos alimentarios de sus hijos. Hay buscadoras que buscan una cita con las fiscalías buscadoras. También me dirijo a los legisladores que han expedido leyes que son muy inútiles para el caso y que me serían una delicia si yo fuera el defensor de los oxiuros.

No quiero ni debo dar recetas de 80 métodos por los cuales saldría victorioso el agresor, además de 120 imprecisiones muy peligrosas de ilegalidad, desequilibrio, arbitrariedad, abuso de autoridad, corrupción, lenidad e ineficiencia. Con todo, ella sufrirá, además del maltrato del agresor, el maltrato del gobierno.

Es por eso que repugna que a la mujer se le prometa que su agresor va a ser sancionado hasta con la cárcel. El verdugo no pasará ni un día ni una hora ni un minuto en las prisiones del Estado. Por el contrario, quizá después de esto cobre una mayor soberbia, un mayor enojo y una mayor seguridad para arremeter, con mayor brutalidad, en contra de su habitual víctima o de una nueva. Por esa falsa promesa, antes los agresores tan sólo las humillaban o las golpeaban y ahora también las mutilan o las asesinan.

Tenemos que invertir voluntad política, inteligencia jurídica y honestidad ciudadana para proteger a quienes todos los días son golpeadas, humilladas, agredidas, marginadas, burladas, mutiladas o asesinadas por quienes han tenido de su lado al poder, al prejuicio, al dinero, a la costumbre, a la indolencia, al temor y hasta a la mala ley.

Esta convocatoria internacional lleva 40 años. Las leyes se han endurecido, pero la violencia se ha incrementado. No sabemos si hemos ganado o hemos perdido. Por eso, gobiernos, a sus gobernadas ya no las engañen, ya no las humillen y ya no las maltraten. Por eso, mujeres, a sus agresores jamás les permitan, jamás los padezcan y jamás los perdonen.