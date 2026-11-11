Ocultando a la soldado Taddei

Los intentos gubernamentales por ocultar la evidente relación de Guadalupe Taddei con Morena resultarían hasta cómicos si no fueran parte de un esquema de corrupción que se escudó en la exigencia política de poner el órgano electoral a las órdenes del propio oficialismo: en ese camino poco importaba la corrupción, la concentración de poder en la consejera presidenta, los contratos amañados, las designaciones de todo el clan familiar en distintas funciones de gobierno. Lo grave no es que ocurriera, sino que se descubrió.

El último intento oficialista fue ordenar, desde el área de Comunicación Social de la Presidencia, a todos los gobernadores y legisladores de Morena que publicaran simultáneamente mensajes deslindando a Taddei de Morena y tratando, como se hace cada día en la mañanera desde hace dos semanas, de responsabilizar de la corrupción del presente a los funcionarios del pasado, yéndose hasta 1989.

Los mensajes que Arturo Ávila denomina “líneas argumentativas coordinadas” son simplemente un intento más de manipulación de la información. Las mañaneras hace ya mucho tiempo que se han convertido, en realidad siempre lo fueron, en un instrumento de propaganda, no de información. Tratar de relacionar desde la mañanera y obligar a legisladores y gobernadores a que repitan el mensaje (dice el propio Ávila que llevan un registro de los legisladores que participan y que pueden pagar publicidad para ampliar el alcance de sus publicaciones) es una operación de un cinismo absoluto, además del reconocimiento de una ilegalidad: los recursos de publicidad oficial no son para defender posiciones partidistas, sino para difundir obra de gobierno. Pero eso no importa, desde hace años que los recursos de comunicación social se utilizan en forma partidista y para pago de apoyo oficial, como un medio de propaganda, no de información.

En el caso Taddei, quizá lo más grave es que se está intentando una operación de ocultamiento de la corrupción que distraiga del verdadero objetivo, que es la manipulación del instituto de cara al fraude anunciado de 2027. Es inconcebible que ahora se ponga a los organismos del Estado a investigar lo sucedido en 1988 o 2006, cuando se ignoró lo sucedido en muchos estados en 2021, 2022 o en los comicios presidenciales de 2024. La mayor manipulación electoral que ha vivido este país se dio en 2024, cuando el INE de Taddei le dio a Morena y a sus aliados 75% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando habían obtenido 54% de los votos, lo que fue ratificado por la mayoría de un Tribunal Electoral también colonizado por Morena.

Están sucediendo cosas muy graves. La Auditoría Superior de la Federación, otro órgano que debería ser autónomo y que ha quedado bajo las órdenes del Ejecutivo, ha comenzado a auditar, tarde, mal y sin prisa, la gestión de Taddei, pero recibió órdenes de Palacio Nacional de abarcar en ese camino a todos sus antecesores en el órgano electoral, como si hubiéramos visto alguna vez a Woldenberg, a Valdés o a Córdova en los videos de Hernández Casillas, Taddei y su familia.

Preocupa particularmente que la ASF diga que va a utilizar testigos anónimos o encubiertos, protegidos, que buscarán impunidad a cambio de sus declaraciones para investigar la corrupción del INE (y antes del IFE). Con esos instrumentos se puede avanzar desde la elección de 1988 (exceptuando, por supuesto, el papel de Manuel Bartlett en ella) hasta lo que quieran. Lo cierto es que todas las gestiones anteriores del IFE y del INE han sido auditadas, son cosa juzgada y el escándalo que nos ocupa es el de la señora Taddei, sus socios y familiares: de eso hay videos, audios, imágenes y pruebas documentales.

Pero una cosa es que lo investigue —si es que lo está haciendo— la ASF y otra que no intervenga, como nunca lo hace en casos que involucran a morenistas, la FGR. Ayer mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que debían esperar la auditoría de la ASF para que interviniera la FGR. No es verdad, la FGR ya debería tener abiertas las indagatorias contra Taddei, socios y familiares desde que aparecieron los primeros videos. Tendría que haberlo hecho en simultáneo con el presunto bloqueo de cuentas que dice haber ordenado la UIF. Han tardado tanto, que Hernández Casillas y Taddei ya no están en México, pero, mientras tanto, el hijo de la exconsejera presidenta del INE sigue despachando como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, y su sobrino es el director de LitioMx. Los otros familiares que están en el gobierno, cerca de una docena, también ahí siguen.

Cuando el Consejo Coordinador Empresarial pidió para la renovación del INE un proceso abierto, transparente y verificable, que la designación se realice con reglas claras, máxima publicidad y criterios objetivos; que se priorizara a candidatos con experiencia electoral demostrada, capacidad técnica, probidad e independencia, dejando de lado intereses o consideraciones partidistas, ejerciendo sus funciones bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, se les contestó desde la mañanera que la nueva presidenta consejera del INE no respondería a las élites, sino a “la voluntad del pueblo” que, como todos sabemos, es sinónimo de la voluntad de Morena. Así estamos.