Reclaman política del libro

Ante la anunciada desaparición de Editorial Era, se están reuniendo firmas para un desplegado que se titula “Todos somos ERA”, el que hace referencia al “deterioro de la industria del libro en México”, que se expresa en “la desaparición de editoriales y librerías, la reducción de espacios para la circulación de los libros y las dificultades cada vez mayores para producir, distribuir y acceder a ellos”, lo que revela “la ausencia de una política pública integral y sostenida para el libro y la lectura”, misma que debe propiciar la bibliodiversidad, que consiste en “la posibilidad de que la mayor variedad de autores, ideas, géneros y contenidos llegue al mayor número posible de personas”, lo que no puede depender únicamente de las condiciones del mercado, sino que es también una responsabilidad del Estado, sustentada en el derecho de todas las personas al acceso a la cultura y al ejercicio de sus derechos culturales”. Por lo anterior, los firmantes hacen “un llamado urgente a las autoridades” para que exista “una instancia pública a nivel federal encargada del libro y su promoción con la cual, de manera coordinada, poder construir una política pública integral que fortalezca el libro y la lectura en México”. Y terminan diciendo: “Cuando desaparece una editorial, desaparece también una parte de nuestra diversidad cultural”.

DATOS DEL FCE 2026

Enumera el Fondo de Cultura Económica sus avances para democratizar el acceso al libro y la lectura. En el recuento destacan la creación y distribución de la colección 25 para el 25, con dos y medio millones de de ejemplares de literatura latinoamericana destinados a jóvenes de 14 países; la ampliación de la red de salas y clubes de lectura, que se encamina a alcanzar 26 mil grupos de mediación lectora en todo el país; el fortalecimiento de los llamados librobuses para llevar las obras a comunidades de difícil acceso; el surgimiento de una colección integrada exclusivamente por obras de escritoras mexicanas; la expansión de ferias y tendidos de libros en todo el territorio nacional; la producción de contenidos de radio y televisión para promover el libro y la lectura; el desarrollo del programa televisivo Identidad, dedicado a la historia de México; y la publicación, en promedio, de 500 títulos y 7 millones de ejemplares al año, con especial énfasis en la colección Vientos del pueblo, que ofrece libros de alta calidad a precios accesibles. A estas acciones se suma un incremento de 12.8% en las ventas de libros, reflejo del fortalecimiento de la actividad editorial y comercial del Fondo.

SERÁ AEROPUERTO AMADO NERVO

Después de tres años triunfó Lorena Elizabeth Hernández y el aeropuerto de Tepic volverá a llamarse Amado Nervo, para honrar a una de las cumbres de nuestra poesía. El nombre del bardo lo suprimió el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, para imponerle una denominación comercial, pues políticos de su calaña consideran que la cultura es veneno en tanto que permite a los ciudadanos estar informados y decidir con su propia cabeza, no con la propaganda de tales especímenes. La periodista se opuso decididamente a la denominación que le impuso el citado desgobernador nayarita. A la demanda se unieron numerosos comunicadores y al mandatario morenista del Nayar, el mismo que arrasó con la Ciudad de Las Artes para construir un estadio de futbol, no le quedó más que recular. Un triunfo de la cultura sobre la barbarie.

BREVIARIO

Falleció doña Rosa María Durán Gili, madre de Rafael Barajas, El Fisgón. Un abrazo para él y los suyos. @@@ Algo tendrá que hacer la UNAM para incentivar el interés por la lectura entre sus 350 mil alumnos y 50 mil profesores, pues la reciente Feria internacional del Libro, la Filuni, sólo atrajo a 40 mil personas, pese a la presencia de la gran Angela Davis.