¿Y la disculpa para Mia, señor Adame?

Después de tantos años separados, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano otra vez andan del chongo. La noticia la dio mi compañero Lalo Carrillo en De Primera Mano. Según informó, los dos vuelven a verse las caras en los tribunales porque Sebastián busca reducir la cantidad que aporta para la manutención de Santiago, el hijo de ambos, que tiene 17 años y estudia en Estados Unidos. A Rulli le molestó que Lalo lo contara. Dice que mi compañero no lo quiere y que eso le impide ser objetivo. Pues yo vi el programa desde bastante cerca y, si me preguntan, Lalo fue hasta demasiado mesurado.

¿Qué dijo Lalo que amerite ese reclamo? Dio a conocer una petición que atribuyó a Sebastián y explicó en qué circunstancias se encuentra hoy el muchacho. Hasta donde sabemos, el asunto sigue en desarrollo. Una cosa es que el padre pida que se revise la cantidad y otra que ya haya conseguido que se la bajen. Vale la pena hacer esa precisión, porque de aquí a que la noticia dé dos vueltas en redes sociales ya habrá quien le quiera cobrar a Rulli una mensualidad que nadie ha dicho que deba.

A mí sí me gustaría escuchar de Sebastián qué cambió en los gastos de Santiago desde que se fue a estudiar a Estados Unidos y por qué considera que corresponde ajustar su aportación. También quisiera saber qué opina Cecilia. Con esas dos respuestas entenderíamos mucho mejor el desacuerdo. En cambio, podríamos dedicarle el programa entero a averiguar si a Lalo le cae bien o mal el protagonista de una telenovela y al final seguiríamos exactamente con las mismas preguntas. Sebastián tiene el micrófono abierto. Y, por supuesto, también lo tiene Cecilia. En De Primera Mano les daremos cuenta de lo que suceda.

Y hablando de gente que le atribuye a otro lo que le pasa, ahí está Alfredo Adame. 28 años lleva enganchado con Andrea Legarreta. ¡28! Hay espectadores que nacieron, crecieron y hasta tuvieron hijos en el tiempo que este señor lleva hablando de la conductora de Hoy. Andrea, mientras tanto, llega a trabajar, hace su programa y rara vez le concede siquiera la cortesía de mencionarlo. Me parece que eso es precisamente lo que más trabajo le cuesta digerir a Alfredo. Para sostener un pleito de semejante duración hace falta una perseverancia admirable, sobre todo cuando uno se pelea solo.

Yo tengo mi lectura de dónde viene tanta tirria. A Adame lo sacaron de Hoy y Andrea se quedó. Para mí, él nunca dio los resultados que esperaba el matutino y le tiene una envidia tremenda a la compañera que sí supo ganarse al público. Si Alfredo tiene otra explicación de su salida, adelante, que la cuente. Lo que me gustaría que explicara, de una buena vez, es qué responsabilidad podía tener la hija de Andrea en algo que ocurrió entre adultos hace casi tres décadas.

Porque ahí es donde a mí se me acaba la paciencia con este patán. Después de meterse con el trabajo y la vida personal de Andrea, y de llevarse entre las patas a Erik Rubín, Adame se permitió poner en duda públicamente la paternidad de Mia. Llegó a involucrar en su dicho a un ejecutivo de la televisora donde trabaja la conductora. ¿Con qué derecho le cuelga a una joven semejante historia? Mia tiene su propio nombre, su carrera y bastante quehacer como para que ahora deba responder por una ocurrencia de un antiguo compañero de trabajo de su mamá.

Andrea decidió demandarlo por daño moral. Y vean ustedes la salida que propone Alfredo. Está dispuesto, dice, a ofrecer una disculpa pública, con la condición de que Andrea se olvide de cualquier reparación económica. ¡Qué comodidad la suya! Él escoge de quién habla, escoge el micrófono para hacerlo y ahora también quisiera escoger cuánto vale el daño y en qué momento se da el asunto por terminado. ¿Y los jueces, señor Adame? ¿Están pintados? Andrea podrá decir si esa disculpa le satisface. Y, si el asunto sigue en tribunales, ahí tendrá que defender su postura.

Por experiencia propia sé lo fácil que es lanzar una ofensa frente a una cámara y lo que cuesta después sentarse en una audiencia a explicar cómo afectó a tu familia. A mí me tocó hacerlo al lado de mi madre. Por eso entiendo a Andrea cuando decide que ya estuvo bueno. Bastante tiempo dejó pasar los insultos dirigidos a ella. Cuando metieron a su hija, trazó la raya donde le pareció que tenía que trazarla.

Diana Golden, Susana Quintana, Addis Tuñón, Mary Paz Banquells, Rocío Banquells, Laura Bozzo y un servidor podemos hablar, cada quien desde su experiencia, de los pleitos con Alfredo. Decía la gente antes que, cuando más de tres te dicen que andas borracho, por lo menos conviene sentarte un rato. A estas alturas, Adame todavía cree que los demás tenemos el problema. Yo sí creo que hace falta un escarmiento público ante esa costumbre suya de agraviar especialmente a las mujeres. Y si de veras quiere empezar por disculparse, le dejo una pregunta muy sencilla. ¿Ya pensó qué le va a decir a Mía?