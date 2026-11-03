Separarse sin lastimar a Tessa

Como un balde de agua fría nos cayó la noticia de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay, la madre de su hija

Tessa, están separados. Pero una cosa es lo que vemos desde afuera y otra lo que se vive dentro de una relación. Las fotografías no cuentan todo y nadie está obligado a sostener una vida en pareja solamente para darle gusto al público.

Platiqué con Paola y me dijo que hace cinco meses tomó la decisión de separarse. Es decir, para quienes apenas nos enteramos, la noticia es reciente; para ellos, según lo que ella me cuenta, este proceso lleva tiempo. Me parece importante poner el dato sobre la mesa, porque luego llegan las especulaciones y se pretende reconstruir una historia íntima a partir de una imagen, una salida o un comentario en redes sociales.

Por ahora, Tessa está viviendo con José Eduardo. Paola me explicó que está acondicionando su nuevo departamento para que la niña tenga todo lo necesario y pueda estar bien. Eso fue lo que me compartió. No hay por qué convertir ese arreglo en un juicio contra ella ni en una competencia para decidir quién quiere más a su hija. Los asuntos de una familia merecen algo más de cuidado que una sentencia lanzada desde un teléfono.

LA NIÑA NO ES MONEDA DE CAMBIO

De todo lo que hablamos, hubo algo que me llamó la atención: Paola asegura que ella y José Eduardo tienen muy platicado que no quieren pasar años peleándose ni colocar a Tessa en medio de sus diferencias. Me habló de evitar una historia de enfrentamientos como la que durante tanto tiempo vimos entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Su intención, me dice, es que su hija nunca sea utilizada como moneda de cambio.

Ojalá mantengan ese acuerdo. Lo digo con cariño, porque anunciarlo es un buen comienzo, pero cumplirlo todos los días será lo valioso. Habrá decisiones que tomar, tiempos que organizar y diferencias que resolver. Ahí es donde se demuestra la madurez: en poder conversar, aunque ya no exista la relación amorosa y en entender que el bienestar de una niña debe estar por encima del orgullo herido.

José Eduardo conoce de cerca lo que significa que la separación de los padres se convierta en tema público. Por eso me parece tan importante lo que Paola me cuenta. No se trata de repartir culpas sobre una historia familiar que todos conocemos, sino de desear que esta nueva generación encuentre su propia manera de hacer las cosas. Tessa merece crecer rodeada de cariño, sin tener que escoger entre su papá y su mamá.

Me da tristeza que una pareja joven termine, especialmente cuando hay una hija. Pero más doloroso sería verlos arrastrar una convivencia que ya llegó a su fin, o transformar cada desacuerdo en una batalla. Permanecer juntos a cualquier precio tampoco garantiza la felicidad. A veces, aceptar que se terminó una etapa exige más honestidad que seguir apareciendo sonrientes para la fotografía.

UNA NUEVA ETAPA PARA LOS DOS

A Paola ya se le vio en la Fórmula 1 con el futbolista César Romo. Por supuesto que esa aparición despierta comentarios, pero no me parece correcto usarla para dictar, por nuestra cuenta, las causas de la ruptura. Yo comparto lo que ella me dijo: que la decisión de separarse fue tomada hace cinco meses. No voy a agregarle a esa conversación explicaciones que no me dio.

Tanto ella como José Eduardo tienen derecho a rehacer su vida. Lo que espero es que lo hagan con responsabilidad y sin perder de vista a Tessa. El cariño hacia una hija no termina cuando acaba el noviazgo; cambia la organización de la familia, pero permanece el compromiso. Ese es el acuerdo que importa y el que, por el bien de todos, deseo que sepan cuidar. Los abrazo con mucho cariño.

Le deseo felicidad a Paola, a José Eduardo y tranquilidad a toda la familia Derbez y que ésta sea la mejor decisión para Tessa. Los felicito por expresar la voluntad de llevar una separación respetuosa. Ahora vendrá la parte más importante: convertirla en hechos. Que la niña tenga paz será una noticia mucho mejor que cualquier pleito.

EDUARDO YÁÑEZ, EN VIVO

En otro tema, hoy a las 11:15 de la mañana tendremos como invitado en mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante TV, al gran Eduardo Yáñez. Un protagonista de cine, teatro y televisión con quien vamos a conversar en vivo sobre esta etapa de su carrera y su regreso a los escenarios con Lobos, una producción de Omar Suárez.

El proyecto reúne a Alejandro Camacho, Lisardo,

Roberto D’Amico y al propio Yáñez, además de Jesús Ochoa y Luis Felipe Tovar, anunciados en alternancia. Hay experiencia y presencia escénica en ese grupo. Será interesante escuchar a Eduardo sobre el reto de volver al teatro y el trabajo que está preparando para encontrarse de nuevo con el público desde un escenario.

Los espero hoy a las 11:15 de la mañana en Gustavo Adolfo Infante TV, por YouTube. Tenemos una cita con Eduardo Yáñez.